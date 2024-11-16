Но она ведь белая! Почему цветная капуста так называется

Цветная капуста — одна из самых популярных разновидностей капусты, но её название часто вызывает удивление: обычно белая, она, кажется, не оправдывает своё «цветное» название. Так почему же её называют именно так? Разберёмся.

Цветную капусту так называют не из-за окраски, а потому что в пищу идут соцветия растения, а не листья, как у кочанной капусты. На самом деле, цветная капуста — это «капуста-цветок». В отличие от кочанной капусты, где мы едим листья, здесь в еду идут сами соцветия, которые и дали название этому виду.

Кстати, существуют и действительно яркие разновидности цветной капусты — она может быть не только белой, но и фиолетовой, зелёной или жёлтой. Особенно известен сорт романеско — это зеленая капуста с соцветиями в виде красивых заострённых форм, напоминающих спирали.

Немного истории

Цветная капуста — это культурный сорт, который не встречается в дикой природе. Считается, что её впервые вывели в Сирии ещё в X–XI веках, и цветная капуста была известна средневековому ученому Авиценне, который рекомендовал её как полезное зимнее блюдо. Долгое время цветная капуста была известна лишь на Ближнем Востоке, но позже, в период арабских завоеваний, попала в Испанию и на Кипр. Именно с Кипра началось её распространение по Европе.

В России цветная капуста появилась только в XVIII веке, во времена Екатерины II. Сначала это был дорогой и требовательный в уходе овощ, который выращивали только в теплицах у дворян. Лишь позже агроном Андрей Болотов сумел вывести сорт, подходящий для российского климата, что сделало цветную капусту более доступной.

Сегодня цветная капуста занимает второе место по популярности среди капустных культур после белокочанной. Её выращивают в Европе, Азии, Китае, Индии и Южной Америке.

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