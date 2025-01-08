Новые автомобильные номера: что нужно знать петербуржцам, чтобы не «попасть» на штраф

Кому нужно будет их поменять.

С января 2025 года российские автомобилисты столкнулись с обновленным стандартом номерных знаков. Теперь на автомобильных номерах обязательно должно быть изображение флага России. Это правило распространяется на все категории транспортных средств, за исключением машин дипломатического корпуса с красными номерами.

Из рекомендаций – в обязательство: что изменилось?

Ранее изображение флага России на автомобильных номерах было лишь рекомендацией. Теперь же это обязательное требование, прописанное в обновленном стандарте.

Кому нужно менять номера?

Владельцы автомобилей, зарегистрированных до 1 января 2025 года, с номерами без изображения флага России, не будут подвергаться штрафам за нарушение. Однако, если они захотят переоформить транспортное средство или заменить номерные знаки, им потребуется установить знаки с флагом. Таким образом, новое правило не имеет обратной силы в отношении уже имеющихся автомобилей, но влияет на будущие переоформления.

Исключение для дипломатического корпуса

Исключением из общего правила являются автомобили с красными номерами, предназначенные для дипломатического корпуса. Для этой категории транспортных средств, значки российского флага на номерах являются необязательными.

Штрафы за нарушения

В случае обнаружения транспортного средства с номерными знаками, не соответствующими новому стандарту, водители могут быть оштрафованы на 500 рублей.