Новые автомобильные номера: что нужно знать петербуржцам, чтобы не «попасть» на штраф

С января 2025 года российские автомобилисты столкнулись с обновленным стандартом номерных знаков. Теперь на автомобильных номерах обязательно должно быть изображение флага России. Это правило распространяется на все категории транспортных средств, за исключением машин дипломатического корпуса с красными номерами.
Из рекомендаций – в обязательство: что изменилось?
Ранее изображение флага России на автомобильных номерах было лишь рекомендацией. Теперь же это обязательное требование, прописанное в обновленном стандарте.
Кому нужно менять номера?
Владельцы автомобилей, зарегистрированных до 1 января 2025 года, с номерами без изображения флага России, не будут подвергаться штрафам за нарушение. Однако, если они захотят переоформить транспортное средство или заменить номерные знаки, им потребуется установить знаки с флагом. Таким образом, новое правило не имеет обратной силы в отношении уже имеющихся автомобилей, но влияет на будущие переоформления.
Исключение для дипломатического корпуса
Исключением из общего правила являются автомобили с красными номерами, предназначенные для дипломатического корпуса. Для этой категории транспортных средств, значки российского флага на номерах являются необязательными.
Штрафы за нарушения
В случае обнаружения транспортного средства с номерными знаками, не соответствующими новому стандарту, водители могут быть оштрафованы на 500 рублей.