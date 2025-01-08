Городовой / Общество / Новые автомобильные номера: что нужно знать петербуржцам, чтобы не «попасть» на штраф
Эксклюзив
Последние новости
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Декретные пособия для студенток Петербурга предлагают увеличить: цифры внушительные Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Новые автомобильные номера: что нужно знать петербуржцам, чтобы не «попасть» на штраф

8 января 2025 15:32
Регистрационный номер автомобиля
Новые автомобильные номера: что нужно знать петербуржцам, чтобы не «попасть» на штраф
globallookpress/ автор - Vozmilova_Lana

Кому нужно будет их поменять.

С января 2025 года российские автомобилисты столкнулись с обновленным стандартом номерных знаков. Теперь на автомобильных номерах обязательно должно быть изображение флага России. Это правило распространяется на все категории транспортных средств, за исключением машин дипломатического корпуса с красными номерами.

Из рекомендаций – в обязательство: что изменилось?

Ранее изображение флага России на автомобильных номерах было лишь рекомендацией. Теперь же это обязательное требование, прописанное в обновленном стандарте.

Кому нужно менять номера?

Владельцы автомобилей, зарегистрированных до 1 января 2025 года, с номерами без изображения флага России, не будут подвергаться штрафам за нарушение. Однако, если они захотят переоформить транспортное средство или заменить номерные знаки, им потребуется установить знаки с флагом. Таким образом, новое правило не имеет обратной силы в отношении уже имеющихся автомобилей, но влияет на будущие переоформления.

Исключение для дипломатического корпуса

Исключением из общего правила являются автомобили с красными номерами, предназначенные для дипломатического корпуса. Для этой категории транспортных средств, значки российского флага на номерах являются необязательными.

Штрафы за нарушения

В случае обнаружения транспортного средства с номерными знаками, не соответствующими новому стандарту, водители могут быть оштрафованы на 500 рублей.

Новости по теме
Актуально еще с 1 декабря: в Петербурге вступил в силу зимний штраф для автомобилистов Актуально еще с 1 декабря: в Петербурге вступил в силу зимний штраф для автомобилистов 3 декабря 2024 14:30
В Петербурге ГИБДД решило серьезно взяться за автомобилистов: размер штрафов вырастет В Петербурге ГИБДД решило серьезно взяться за автомобилистов: размер штрафов вырастет 11 ноября 2024 15:00
Чаще всего безобразничают водители: самые распространенные штрафы в России Чаще всего безобразничают водители: самые распространенные штрафы в России 4 октября 2024 10:00
До 5 млн рублей, а то и больше: в России хотят ввести штрафы за пропаганду бездетности До 5 млн рублей, а то и больше: в России хотят ввести штрафы за пропаганду бездетности 25 сентября 2024 08:40
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города 24 января 2025 08:32
Автор:
Юлия Степанова
Общество Автотранспорт
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀 2
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще