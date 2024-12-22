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Новый год по Лунному календарю: как петербуржцам встретить праздник, следуя азиатским традициям

22 декабря 2024 14:32
Новый год по Лунному календарю: как петербуржцам встретить праздник следуя азиатским традициям
Новый год по Лунному календарю: как петербуржцам встретить праздник, следуя азиатским традициям
Фото Городовой.ру

Время традиций, обновления и праздника.

Лунный Новый год, или Праздник весны, — одно из самых значимых событий в культурах Восточной Азии. Этот праздник символизирует обновление, приход весны и новые надежды. В 2025 году он наступит 29 января, и миллионы людей во всем мире начнут отмечать наступление нового лунного месяца с древними обрядами и семейными торжествами.

Где и как отмечают праздник

Лунный Новый год широко празднуется в Китае, Корее, Вьетнаме, а также в странах с крупной китайской диаспорой, таких как Сингапур, Малайзия и Индонезия. У каждой страны свои уникальные традиции, но неизменными остаются семейные ужины, украшение домов и обмен символическими подарками.

  • Китай. Здесь праздник длится 15 дней и завершается красочным Фестивалем фонарей. Дома украшают красными куплетами, фонариками и символами удачи. Семьи собираются за столом, где обязательно подают рыбу — символ достатка. Дети получают красные конверты с деньгами.
  • Корея. Праздник Соллаль включает семейные церемонии в честь предков и подачу токкука — супа с рисовыми клецками. Особое внимание уделяют чистоте и порядку, ведь с этого начинается новое начало.
  • Вьетнам. Праздник Тет знаменует обновление и очищение. Дома украшают ветками абрикоса, персиковыми цветами и мандариновыми деревьями. На столе — бань чынг, рисовые пироги с мясной начинкой.

Что делает Лунный Новый год особенным

Этот праздник олицетворяет культурное единство и уважение к предкам. Каждая традиция, будь то украшение дома красными фонариками или вручение символических подарков, несет глубокий смысл. Лунный Новый год — это не просто торжество, а время, когда люди загадывают новые мечты и оставляют в прошлом всё негативное.

Где бы вы ни находились, Лунный Новый год — это повод узнать о богатой культуре Востока, поздравить друзей с праздником и, возможно, вдохновиться идеей обновления для себя и своей семьи.

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Автор:
Игорь Мустафин
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