«Ноябрь или март как здесь никому не желаю перенести»: где в Петербурге живет Николай Цискаридзе

Для Николая Цискаридзе, знаменитого танцовщика и ректора Академии русского балета имени Вагановой, дом — это не просто место проживания. В интервью он не раз говорил, что его настоящим домом остаётся квартира на Фрунзенской набережной в Москве, с видом на Нескучный сад.

«Радует меня только вид из окна», — признаётся он.

Однако жизнь между Москвой и Санкт-Петербургом потребовала от него другого решения. Устав от гостиниц, Николай приобрёл квартиру в самом сердце культурной столицы — на набережной канала Грибоедова.

«Никольский собор совсем рядом. Символично, что и в Москве, и в Петербурге я живу рядом с храмами Святого Николая Чудотворца», — делится он. При этом подчеркивая: «Ноябрь или март как здесь никому не желаю перенести».

Эта питерская «конурочка», как её шутливо называет друг Цискаридзе, актриса Наталья Курдюбова, сочетает уют и минимализм. Мебель из Икеи Николай собрал своими руками, и, как отмечает Наталья, делал это «по первой позиции, словно выполняя балетные па».

Квартира в Петербурге отражает философию танцовщика: каждый день — праздник.

«В нашей семье всегда доставали лучшую посуду, надевали лучшие наряды, ведь жить нужно сейчас», — вспоминает он.

Такой подход помогает Николаю балансировать между двумя городами, оставаясь человеком искусства и невероятной эрудиции, который даже в быту не утрачивает изысканности.