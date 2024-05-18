Есенин обзывал Дункан коровой, а она не обижалась: вот почему

Об истории любви Сергея Есенина и Айседоры Дункан в 20-е годы прошлого века трубили чуть не из всех газет. Люди обсуждали невероятную пару, которая, казалось бы, должна была прожить до конца дней. Отношения, увы, закончились спустя три года. Поэт не только разлюбил известную танцовщицу, но и сравнивал ее с коровой. Причина была вовсе не в весе или ее телосложении.

Любовь к животным

Знаменитый писатель родился и вырос в селе Константинове Рязанского уезда. У него под боком была прекрасная природа, да еще и много домашних животных. Он их просто обожал, особенно коров. Он питал к ним особые трепетные чувства и всегда нежно целовал в морду во время своих прогулок по полям.

«Вот еще животные. Лошади, коровы, собаки. С ними я всегда, с самого детства, дружил. Крестьяне животных совсем не понимают. Как они грубы и жестоки с ними. Ужас! А я их всегда любил и жалел. В десять лет я еще ни с одной девушкой не целовался, не знал, что такое любовь, а целуя коров в морду, просто дрожал от нежности и волнения. Ноздри мягкие и губы такие влажные, теплые, и глаза у них до чего красивые!», — вспоминал Есенин.

Любовь к коровам у Сергея Есенина с годами не прошла. Он сохранил это чувство на всю жизнь и частенько сравнивал женщин с этим копытными. Чаще всего называл он так свою супругу Айседору Дункан. Он был очарован талантливой танцовщицей заочно, а когда увидел ее в живую, то совсем потерял голову.

«Когда женщина мне нравится, мне кажется, что у нее коровьи глаза. Такие большие, бездумные, печальные. Вот как у Айседоры», — говорил поэт.

Источник фото: Авторство: Неизвестен. www.gettyimages.co.uk, Общественное достояние, commons.wikimedia.org; Legion-Media

Удивительно, но первая встреча талантливой артистки и писателя произошла в 1920 году на творческом вечере его друга. После выступления девушка мило со всеми общалась, но Есенина почему-то решила сразу же поцеловать в губы. Влюбленный поэт был вне себя от счастья. Этим же вечером парочка отправилась домой к Дункан и там провела ночь.

После этого светило русской поэзии окончательно перевез к ней вещи даже несмотря на то, что она была старше него аж на 18 лет. Страсть между ними кипела нешуточная до того момента, пока американке не пришлось ехать на гастроли в США. Отпускать ее Есенин не хотел, они быстро расписались и поехали в тур вместе.

Источник фото: Авторство: Неизвестен. www.gettyimages.co.uk, Общественное достояние, commons.wikimedia.org; Legion-Media

Первые два месяца парочка провела в Париже, потом уже обосновалась на континенте. Поэт был лишь придатком к знаменитой жене и это быстро ему надоело. Он стал скучать по родине, чаще выпивать и ссориться с супругой. Однажды напился так, что стал буянить прямо во время концерта жены. Она сама вызвала полицию и буйного писателя увезли прямиком в психиатрическую лечебницу. Там он провел три дня.

По возвращении домой из лечебницы Есений смотрел на Дункан другими глазами. Чувств уже не было. Позже семья вернулась обратно в Россию, но прежних чувств между ними уже не было. Скандалы терпеть танцовщица не стала и покинула мужа, оставив его одного. Долго писатель не скучал и нашел утешение в женских объятьях. Любовь Есенина и Дункан продлилась чуть больше трех лет.

Источник фото: Авторство: Неизвестен. www.gettyimages.co.uk, Общественное достояние, commons.wikimedia.org; Legion-Media