Пушкин — пережиток прошлого или вечная классика: сможет ли Александр Сергеевич найти общий язык с современными детьми

Александр Сергеевич Пушкин — великий русский поэт, чьи произведения входят в школьную программу и считаются классикой русской литературы. Но не устарел ли он для современных детей, живущих в мире гаджетов и интернета? Смогут ли они понять его язык и идеи?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила к.ф.н., доцент кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина.

Пушкинские сказки: отличный старт для знакомства с творчеством поэта

Сказки — лучший способ познакомить детей с Пушкиным.

«У А.С. Пушкина есть разные произведения. Со сказками Пушкина обязательно надо знакомить детей. Уже в 5-6 лет дети хорошо их слушают», — отметила Екатерина Зорина. .

Объяснение незнакомых слов: ключ к пониманию сказок Пушкина

Однако, детям необходимо объяснять незнакомые слова. В произведениях Пушкина их слишком много.

«Да, в сказках есть слова, которые дети могут не знать, например в «Сказке о рыбаке и рыбке» есть, как мы все знаем, землянка, корыто и терем, а старуха хочет быть столбовой дворянкой. В «Сказе о мертвой царевне» царевна набрела на терем. Значение этих слов нужно объяснить детям. Можно даже сделать красивый материал с этнографическими данными, картинками, видео для детей», — подчеркнула лингвист.

Ценность сказок Пушкина: красота языка и важные моральные уроки

Сказки Пушкина важны для воспитания.

«Это нисколько не умаляет красоты языка сказок и важности их морали для воспитания любви к родному языку», — добавила Екатерина Зорина.

Для понимания некоторых произведений требуется больше подготовки.

«А, например, историческая повесть «Капитанская дочка» или «Евгений Онегин» требуют большего комментария: исторического, этнографического, литературоведческого и лингвистического — при изучении в школе», — считает эксперт.

Важность изучения Пушкина

«Но знакомство и разбор этих произведений исключительно важен для школьников, носителей русского языка», — подчеркнула Екатерина Зорина.

Незнакомые слова встречаются у всех классиков.

«Читая Гоголя, следует узнать, что такое «красная свитка», а наслаждаясь Тургеневым, придется узнать некоторые термины, которые привычны для охотников», — отметила лингвист.

«От Пушкина до наших дней»: современный русский язык — наследник великого поэта

Пушкин оказал огромное влияние на русский язык.

«Не забываем, что современный русский литературный язык — «от Пушкина до наших дней», — заключила Екатерина Зорина.

Как сделать Пушкина понятным и интересным для современных детей

Начать со сказок: Они простые, интересные и учат важным моральным ценностям.

Объяснять незнакомые слова: Использовать картинки, видео и другие наглядные материалы.

Обсуждать прочитанное: Помочь детям понять смысл произведений и их актуальность для современной жизни.

Использовать разные форматы: Слушать аудиокниги, смотрите мультфильмы и театральные постановки по произведениям Пушкина.

Сделать чтение увлекательным: Организовать викторины, конкурсы и другие мероприятия, посвященные творчеству поэта.

Пушкин — это не только история, но и современность

Александр Сергеевич Пушкин — это не просто классик русской литературы, это часть нашей культуры и языка. Его произведения актуальны и сегодня, они учат добру, справедливости, любви и красоте.

Главное — правильно преподнести их детям, сделать их понятными и интересными. И тогда Пушкин навсегда останется в сердцах юных читателей.