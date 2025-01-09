Уникальное соленое озеро Ленобласти: открываем тайны Липовского озера

Не секрет, что москвичи очень любят приезжать в Северную столицу, чтобы насладиться белыми ночами, которых у них не бывает, или посмотреть, как разводят мосты. Им это кажется невероятно романтичным. Но есть еще оно место, куда жители Москвы мечтают попасть — на Кургаловский полуостров. Там скрывается настоящий природный шедевр — Липовское озеро. Это единственное соленое озеро Ленинградской области, которое привлекает туристов своей красотой и лечебными свойствами.

Озеро искрится на солнце, словно драгоценный камень. Его воды обладают целебными свойствами, а под поверхностью обитают настоящие морские рыбы, такие как камбала и минога. Это делает Липовское озеро уникальным местом для отдыха и исследований. А еще это возможность побывать на настоящем «море», не выезжая из области, пишет источник.

Добраться туда можно на автомобиле: через Ломоносов, Сосновый Бор или Усть-Лугу вдоль Финского залива или на автобусе: маршрут № 884 отправляется от автовокзала на набережной Обводного канала, 36, и довезёт до Усть-Луги.