Городовой / Общество / Объединил три «старинные» квартиры в одну: как в Петербурге живет Матвеев из «Триггера»
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Объединил три «старинные» квартиры в одну: как в Петербурге живет Матвеев из «Триггера»

3 января 2025 08:32
Объединил три «старинные» квартиры в одну: как в Петербурге живет Матвеев из «Триггера»
Объединил три «старинные» квартиры в одну: как в Петербурге живет Матвеев из «Триггера»
Фото Городовой.ру

Окружил себя роскошью и комфортом.

Максим Матвеев, звезда сериала «Триггер», давно находится на пике популярности. Успешная карьера в кино и театре, а также счастливый брак с актрисой Елизаветой Боярской сделали его одной из самых обсуждаемых персон. В Санкт-Петербурге супруги обустроили просторное жилье в доме с историей.

От родного Светлого до больших городов

Родился Максим в Калининградской области, а его детство прошло в маленьком городе Светлый. Переезд в Саратов после развода родителей стал для будущего актера поворотным моментом. После школы он оставил мечту о карьере юриста, выбрав театральный путь.

Переезд в Москву открыл перед Матвеевым большие перспективы: выпускник Школы-студии МХАТ начал работать в МХТ имени А.П. Чехова, а вскоре получил всероссийскую известность благодаря роли в фильме «Стиляги».

Семейное гнездо в Петербурге

Несмотря на успех в столице, супруги решили обосноваться в Санкт-Петербурге. Их выбор пал на перестроенный старинный дом на улице Белинского. Хотя на самом деле постройку нельзя назвать таковой: ее возвели в 2005 году, после сноса дома 18 века ее полностью воссоздали. На аукционе пара приобрела сразу три квартиры под старину, общая площадь которых после объединения составила внушительные 600 кв. м.

Жилье отличается роскошным, но продуманным дизайном. Прихожая выдержана в терракотовых тонах, с антикварной мебелью и картинами. На полу — дубовый паркет, подчеркивающий уют пространства.

Кухня оформлена в стиле лофт: кирпичные стены, хрустальная люстра, эркер с обеденным столом. Спальня супругов наполняется светом благодаря архитектурным особенностям. А спортзал, расположенный в отдельной комнате, служит местом для тренировок актера.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская создали уютное пространство, сочетающее элементы старинной архитектуры и современного стиля. Такое жилье идеально отражает их статус и вкус.

Новости по теме
Предновогоднее чудо? Билеты в театры Санкт-Петербурга теперь стоят месячную зарплату Предновогоднее чудо? Билеты в театры Санкт-Петербурга теперь стоят месячную зарплату 18 декабря 2024 11:15
Аренда квартиры в Санкт-Петербурге без посредников: минусы, подводные камни, к чему быть готовым Аренда квартиры в Санкт-Петербурге без посредников: минусы, подводные камни, к чему быть готовым 16 декабря 2024 19:31
В Санкт-Петербурге придумали, как отнять у горожан квартиры: долги и ипотека ни при чем В Санкт-Петербурге придумали, как отнять у горожан квартиры: долги и ипотека ни при чем 9 декабря 2024 20:01
Рассказываем, где находится квартира Волочковой в Петербурге: внутри мини-копия Мариинского театра с комнатой Барби Рассказываем, где находится квартира Волочковой в Петербурге: внутри мини-копия Мариинского театра с комнатой Барби 11 ноября 2024 10:00
В двух театрах Санкт-Петербурга неожиданно сменилось руководство: вот в чем дело В двух театрах Санкт-Петербурга неожиданно сменилось руководство: вот в чем дело 17 октября 2024 15:00
Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургМаксим Матвеев
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».