Объединил три «старинные» квартиры в одну: как в Петербурге живет Матвеев из «Триггера»

Максим Матвеев, звезда сериала «Триггер», давно находится на пике популярности. Успешная карьера в кино и театре, а также счастливый брак с актрисой Елизаветой Боярской сделали его одной из самых обсуждаемых персон. В Санкт-Петербурге супруги обустроили просторное жилье в доме с историей.

От родного Светлого до больших городов

Родился Максим в Калининградской области, а его детство прошло в маленьком городе Светлый. Переезд в Саратов после развода родителей стал для будущего актера поворотным моментом. После школы он оставил мечту о карьере юриста, выбрав театральный путь.

Переезд в Москву открыл перед Матвеевым большие перспективы: выпускник Школы-студии МХАТ начал работать в МХТ имени А.П. Чехова, а вскоре получил всероссийскую известность благодаря роли в фильме «Стиляги».

Семейное гнездо в Петербурге

Несмотря на успех в столице, супруги решили обосноваться в Санкт-Петербурге. Их выбор пал на перестроенный старинный дом на улице Белинского. Хотя на самом деле постройку нельзя назвать таковой: ее возвели в 2005 году, после сноса дома 18 века ее полностью воссоздали. На аукционе пара приобрела сразу три квартиры под старину, общая площадь которых после объединения составила внушительные 600 кв. м.

Жилье отличается роскошным, но продуманным дизайном. Прихожая выдержана в терракотовых тонах, с антикварной мебелью и картинами. На полу — дубовый паркет, подчеркивающий уют пространства.

Кухня оформлена в стиле лофт: кирпичные стены, хрустальная люстра, эркер с обеденным столом. Спальня супругов наполняется светом благодаря архитектурным особенностям. А спортзал, расположенный в отдельной комнате, служит местом для тренировок актера.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская создали уютное пространство, сочетающее элементы старинной архитектуры и современного стиля. Такое жилье идеально отражает их статус и вкус.