Обитатели Крыма, с которыми лучше не встречаться - представляют опасность: памятка для туристов

Во время отдыха в Крыму следует понимать, что здесь водятся не только комары, клещи и слепни, но и другая живность, которая способна представлять опасность. От некоторых обитателей полуострова лучше держаться подальше. Знакомство с ними может обернуться проблемами.
Черный паук каракурт
Этот паук встречается практически на всем полуострове. Особенно часто его можно увидеть в степных районах: на мысе Тарханкут, рядом с Евпаторией и Керчью. Укус паука является очень болезненным, особенно плохо он влияет на аллергиков. Не стоит ходить босиком по степи, а также рядом с солеными озерами.
Крымский скорпион
Обитает как в степи, так и в районе оживленной курортной зоны. Крымские скорпионы любят заползать в чемоданы и обувь, поэтому следует соблюдать осторожность. Укус является чувствительным, но угрозы он не несет.
Степная гадюка
Обитает на берегах водоемов, в степях, предгорьях, виноградниках. Встреча с гадюкой маловероятна, но ее укус требует медицинской помощи. Змея никогда не атакует первой.
Скат-хвостокол
“У побережья Керчи и Евпатории, на ровном песчано-ракушечном дне, купальщиков и ныряльщиков поджидает скат-хвостокол. На хвосте у него находится ядовитый шип, которым он нещадно жалит каждого, кто посмел потревожить его покой”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.
Опыт автора
“Я видела в Крыму черного паука каракурта, но знакомство с ним не закончилось для меня проблемой. Осторожность необходимо соблюдать не только на полуострове, но и на других курортах. Именно тогда отпуск точно пройдет хорошо”, - рассказала Полина Аксенова.
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