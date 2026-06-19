Обитатели Крыма, с которыми лучше не встречаться - представляют опасность: памятка для туристов

Каких живых существ стоит опасаться в Крыму

Во время отдыха в Крыму следует понимать, что здесь водятся не только комары, клещи и слепни, но и другая живность, которая способна представлять опасность. От некоторых обитателей полуострова лучше держаться подальше. Знакомство с ними может обернуться проблемами.

Черный паук каракурт

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Этот паук встречается практически на всем полуострове. Особенно часто его можно увидеть в степных районах: на мысе Тарханкут, рядом с Евпаторией и Керчью. Укус паука является очень болезненным, особенно плохо он влияет на аллергиков. Не стоит ходить босиком по степи, а также рядом с солеными озерами.

Крымский скорпион

Обитает как в степи, так и в районе оживленной курортной зоны. Крымские скорпионы любят заползать в чемоданы и обувь, поэтому следует соблюдать осторожность. Укус является чувствительным, но угрозы он не несет.

Степная гадюка

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Обитает на берегах водоемов, в степях, предгорьях, виноградниках. Встреча с гадюкой маловероятна, но ее укус требует медицинской помощи. Змея никогда не атакует первой.

Скат-хвостокол

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“У побережья Керчи и Евпатории, на ровном песчано-ракушечном дне, купальщиков и ныряльщиков поджидает скат-хвостокол. На хвосте у него находится ядовитый шип, которым он нещадно жалит каждого, кто посмел потревожить его покой”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.

Опыт автора

“Я видела в Крыму черного паука каракурта, но знакомство с ним не закончилось для меня проблемой. Осторожность необходимо соблюдать не только на полуострове, но и на других курортах. Именно тогда отпуск точно пройдет хорошо”, - рассказала Полина Аксенова.

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