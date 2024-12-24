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Народные приметы на 25 декабря: день святого Спиридона Тримифунтского.

24 декабря 2024 08:01
Обойдетесь без синоптиков: как узнать погоду на Новый год 25 декабря и зачем искать собаку - приметы
Народные приметы на 25 декабря: день святого Спиридона Тримифунтского.
Фото Городовой.ру

Сотни лет доказали их действенность.

25 декабря в народе называют Спиридоновым днем или Солнцеворотом. Считается, что в этот день солнце начинает поворот к лету, а зима — на мороз. В культурном и прогрессивном Петербурге сейчас лишь единицы чтят эти заповеди. А зря. Погоду можно предсказать точнее любого синоптика и удачу привлечь заодно.

Погодные приметы:

  • Солнечное утро 25 декабря предвещает ясный Новый год и теплое лето.
  • Пасмурный день — к дождливому лету, но ранней весне.
  • Если ветви хвойных деревьев опущены, вскоре придет вьюга.
  • Встретить на улице собаку — быть богатым в следующем году.

Традиции:

Люди открывали окна, чтобы впустить солнечные лучи, мужчины клали топор на порог, а женщины — серп в притолоку, защищая дом от злых сил.

Запреты:

Нельзя ходить в лес из-за поверья о просыпающихся медведях. Также не рекомендуется отправляться в дальние поездки: согласно народным верованиям, Зима может отомстить за утрату своей власти.

Эти обычаи и приметы помогают почувствовать связь с природой и поверить в символику дня, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Приметы
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