Народные приметы на 25 декабря: день святого Спиридона Тримифунтского.

25 декабря в народе называют Спиридоновым днем или Солнцеворотом. Считается, что в этот день солнце начинает поворот к лету, а зима — на мороз. В культурном и прогрессивном Петербурге сейчас лишь единицы чтят эти заповеди. А зря. Погоду можно предсказать точнее любого синоптика и удачу привлечь заодно.

Погодные приметы:

Солнечное утро 25 декабря предвещает ясный Новый год и теплое лето.

Пасмурный день — к дождливому лету, но ранней весне.

Если ветви хвойных деревьев опущены, вскоре придет вьюга.

Встретить на улице собаку — быть богатым в следующем году.

Традиции:

Люди открывали окна, чтобы впустить солнечные лучи, мужчины клали топор на порог, а женщины — серп в притолоку, защищая дом от злых сил.

Запреты:

Нельзя ходить в лес из-за поверья о просыпающихся медведях. Также не рекомендуется отправляться в дальние поездки: согласно народным верованиям, Зима может отомстить за утрату своей власти.

Эти обычаи и приметы помогают почувствовать связь с природой и поверить в символику дня, пишет источник.