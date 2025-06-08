«Обработки хватает ровно на 1 год»: как эффектно избавиться от тли на рассаде по методу американцев

Садоводы в США уже несколько лет избавляются от тли и муравьёв с помощью средств, основанных не на химии, а… на грибах. Метод настолько эффективен, что после одной обработки участок остаётся чистым на весь сезон. Но главное — эту технологию ещё сто лет назад предложил Иван Мичурин.

Как это работает?

Препараты содержат живые споры специальных грибов:

Beauveria bassiana

Metarhizium robertsii

Streptomyces avermitilis

Они безвредны для человека, домашних животных и опылителей, но смертельно опасны для тли, личинок и других вредных насекомых. После опрыскивания грибы закрепляются на листьях и в почве, не смываются дождями и работают, пока не придут морозы. Насекомые, попадая на обработанную зону, просто погибают.

«Через 3 дня на участке не осталось ни одной тли и ни одного муравья», — рассказывает автор метода на одном из садовых форумов.

А мы и не знали?

Оказалось, ещё в XX веке Иван Мичурин применял споры грибов для защиты садов. Иностранцы приезжали к нему учиться, забрали технологию и внедрили у себя. В России же до сих пор полагаются на дедовские смеси из соды и хозяйственного мыла — и борются с тлёй всю весну и лето.

«Обработки хватает ровно на 1 год, до морозов», — пишет садовод в Сети.

Теперь препараты на грибной основе можно найти и на российских маркетплейсах — стоят они около 1000 рублей, упаковки хватает на сезон, чтобы покрыть 1–2 участка.