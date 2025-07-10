Полицейский с QR-кодом: в России предлагают оценивать работу стражей порядка простым людям

Как это решит проблему доверия к полиции в проблемных регионах?

В Госдуме предложили внедрить экспериментальную систему оценки качества работы сотрудников полиции по QR-коду через “Госуслуги”.

Депутат Антон Ткачев направил соответствующее обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву.

QR-код на форме: оцени работу полицейского

“Считаю необходимым внедрить ряд экспериментальных мер по повышению доверия к полиции в регионах с наихудшими показателями. Одной из таких мер может стать введение системы оценки качества работы сотрудников полиции через приложение “Госуслуги”, — сказано в документе.

После взаимодействия с сотрудником гражданин сможет отсканировать QR-код на форме полицейского и оставить оценку его работы по пятибалльной шкале.

Мотивация: премии и карьерный рост

По мнению автора обращения, система оценки через “Госуслуги” предоставит возможность честным и эффективным сотрудникам получать заслуженную награду.

“Регулярно получая положительные отзывы, сотрудники смогут претендовать на премии, а также на более быстрый карьерный рост, что сделает работу в полиции более привлекательной и мотивирующей”.

Объективность: реальные показатели

Как пишет РИА Новости, работу сотрудников будут оценивать объективно, на основе реальных показателей, что способствует более справедливым кадровым решениям и уменьшает вероятность появления конфликтных ситуаций.

Пилотные регионы: Приморье и Новосибирская область

Ввести данную систему предлагается в качестве эксперимента в Приморском крае и Новосибирской области, поскольку в этих регионах уровень доверия к полиции ниже, чем в среднем по стране.

Будет ли эффективна новая система оценки и поможет ли она повысить доверие к полиции, покажет время.