Одел одни шорты — готовь деньги: за что еще туристов штрафуют на курортах

Многие забываются и принимают весь город за пляж.

Пляжный сезон ещё не успел толком начаться, а первые штрафные истории уже обсуждаются в туристических чатах. В самых популярных направлениях — от Таиланда до Крыма — отдыхающим регулярно напоминают: курортные каникулы не освобождают от местных законов.

Нарушения, казавшиеся безобидными, могут обернуться серьёзными тратами — особенно если расслабиться раньше времени.

Таиланд: голый торс — штраф

В Таиланде запрещено управлять мопедом или автомобилем без одежды. Туристы, привыкшие ездить в одних шортах, узнают о штрафе уже от полицейского — от 400 до 500 батов (примерно 1000–1200 руб.).

При этом наказание грозит и женщинам, чья пляжная одежда отвлекает других участников движения. Особенно строго следят за этим в Пхукете и Паттайе.

Египет: не кормить рыб

На египетских курортах действует запрет на кормление морских обитателей. Нарушение карается штрафом от $15 — или предупреждением, если впервые. Но запрет появился не случайно: скопление рыб у берега привлекает акул, и случаи нападений в последние годы участились.

Италия: никаких голубей

В Венеции и других туристических городах Италии запрещено кормить голубей. Птицы пачкают памятники, и городские власти пытаются минимизировать ущерб.

Штраф — до 500 евро. Венецианская полиция не предупреждает, а сразу оформляет квитанцию.

Дубай: алкоголь даже в пакете — повод для наказания

В метро Дубая нельзя провозить спиртное — даже в закрытых пакетах из дьюти-фри. За такое — 500 дирхамов (около 12 тыс. руб.). Нарушителей не ищут — их просто фиксируют камеры и контролёры.

Единственный способ избежать штрафа — полностью убрать алкоголь в рюкзак или чемодан.

Абхазия: купальник — только на пляже

После громких скандалов в Абхазии запрет на появление в купальниках вне пляжной зоны усилили. Штраф — 6000 руб. Прогулки в бикини по набережной больше не проходят бесследно, даже для мужчин в плавках. За повторное нарушение могут задержать.

Россия: строгий порядок на пляже

На российских курортах тоже действуют ограничения. За курение вне специально отведённых зон — до 3000 руб. Распитие алкоголя в общественных местах — до 1500 руб.

Собаки без намордника — 500 руб. (мелкие) и от 2500 руб. (крупные). За рыбалку без лицензии — до 5000 руб. с конфискацией улова. А в Крыму штрафуют даже за сбор полевых цветов — до 2500 руб. за ромашки с клумбы.

Непристойный вид — повод для штрафа

Закон о дресс-коде в России пока не принят, но судебная практика уже складывается: за появление на пляже без верхней одежды, если есть жалоба, можно получить 1000 руб. за мелкое хулиганство. При повторном инциденте — до 15 суток ареста.

Знание правил отдыха — не формальность, а защита кошелька. Законы разных стран и регионов могут показаться странными, но ответственность за их нарушение — вполне реальная. Курортный этикет сегодня всё чаще становится вопросом не вкуса, а правопорядка.