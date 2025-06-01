Одна церковь в центре Болоньи раздражала самого Папу Римского: понтифику на нее было больно смотреть

Да и архитекторы на изваяние смотрят с интересом и оторопью.

В самом центре Болоньи, на Пьяцца Маджоре, возвышается здание, которое при одном только взгляде вызывает вопросы. Почему такая огромная церковь — и с фасадом наполовину из мрамора, наполовину из кирпича? Почему здание так и осталось недостроенным? И правда ли, что её хотели взорвать?

Речь о базилике Сан-Петронио — самой крупной кирпичной церкви в мире и десятой по объёму среди всех христианских храмов. Строить её начали ещё в 1390 году в честь покровителя города святого Петрония, и задумывали грандиозной: больше, чем собор Святого Петра в Риме. Но именно это желание прославить Болонью и вывело из себя Папу Римского.

Когда архитектура становится вызовом

В XVI веке Болонья решила превзойти столицу: по проекту Ардуино Арригуцци базилика должна была стать не просто самой большой в Италии, а самой большой в христианском мире.

Услышав об этом, Папа Пий IV предпринял неожиданный шаг — приказал построить рядом здание Болонского университета, чтобы перекрыть масштабные планы горожан. Мечта о титуле «главного храма» для Болоньи рухнула, строительство замерло. Фасад так и остался незавершённым.

Тем не менее, внутри здание поражает размерами — ширина почти 70 метров, своды поднимаются на 50. И несмотря на кирпичную основу, фасад украшен шедеврами ренессансной скульптуры, в том числе работами Проперции де Росси — одной из первых женщин-скульпторов эпохи Возрождения.

Фреска, которая разозлила целый мир

Но Сан-Петронио прославилась не только своими размерами. В одной из часовен находится фреска Джованни да Модена, изображающая сцены ада из «Божественной комедии» Данте.

Среди грешников — восточный пророк, которого пожирает дьявол. Это вызвало возмущение в исламском мире, а в 2000-х экстремисты даже пытались разрушить базилику, чтобы уничтожить спорный сюжет. К счастью, планы не увенчались успехом, отмечает Kulturologia.

Наука под сводами церкви

Есть в базилике и научный артефакт: меридиан Кассини — солнечная линия, начерченная на полу храма в XVII веке. Астроном Джан Доменико Кассини использовал её для наблюдений за движением Солнца и доказал, что Земля вращается по эллиптической орбите, тем самым подтвердив законы Кеплера.

Базилика Сан-Петронио — не просто религиозное здание. Это манифест городской гордости, сцена культурных противостояний и место, где вера, искусство и наука сошлись в одном пространстве. В ней и правда есть всё, чтобы раздражать — или восхищать — любого. Даже Папу.