Одна ошибка — и ты ошибся: топ-7 фраз, которые мгновенно выдают провинциала в Москве

Даже если отрепетируете столичный говор, все равно сядете в лужу.

Москва — город, где говорят быстро, чётко и (по крайней мере стараются) грамотно. Здесь внимание к речи — не снобизм, а культурный фильтр: по акценту, лексике и склонению слов можно определить не только регион, но и уровень образования.

Особенно если вы случайно скажете «куплю курей» или «ехай на юга».

Вот семь фраз, по которым москвичи мгновенно поймут, что вы — не местный. И, возможно, даже поправят вас с лёгкой усмешкой.

1. Куплю курей

Правильно: кур или куриц

Форма курей — просторечие. Уместна разве что в народных частушках, но точно не в универсаме на Тверской.

2. КремА, договорА

Правильно: кремы, договоры

Форма на -А допустима только у слов типа катера, ветра и учителя. Но крема — это анекдот, а не норма.

3. Ложи покушать

Правильно: положи поесть

Глагол ложить в русском языке не существует. А кушать — неуместен для взрослой речи. Это либо детский стиль, либо пародия на прислугу XIX века.

4. Ихний, евонный, еёный

Правильно: их, его, её

Эти формы — типичные архаизмы, выжившие в глубинке. В столичном обиходе звучат грубовато и сразу режут слух.

5. Лялька

Правильно: младенец, ребёнок

В некоторых регионах слово используют как уменьшительно-ласкательное, но в Москве оно звучит нарочито «деревенски». Особенно нелепо «глянь, какие ляльки» в разговоре о девушках.

6. Съезжу в больницу

Правильно: в поликлинику, если речь не о стационарном лечении

В городах больница — это круглосуточная медпомощь. Для плановых посещений есть поликлиника. В провинции этих различий часто просто нет — отсюда и путаница.

7. Ехай на юга / морЯ

Правильно: поезжай на юг / на море

И ехай, и на юга — канонический провинциальный стиль. Такие выражения давно стали штампами юмористов, но в Москве воспринимаются всерьёз — и вызывают усмешку.

Маленький бонус: выражения вроде «на пляжу», «в магаз» и «жахнул кофеёк» тоже в столице не добавляют интеллигентности. Если хотите звучать как москвич — сначала следите за ударениями, потом за падежами, и только потом за модными сленгами.