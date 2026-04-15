Огуречная волна в Петербурге: корюшка вернулась, но рыбы на прилавках всё равно мало
Грипп отступает в Петербурге: ОРВИ падает на 11%, но клещи укусили 140 человек Город
Что добавить в побелку для стойкости: всего 2 ложки - и состав не смоется целый год, лучший рецепт Полезное
В каком районе Санкт-Петербурга находится Дворцовая площадь? Вопросы о Петербурге
Можно ли купаться в Анапе в 2026 году: список пляжей, открытие сезона и что с мазутом Полезное
Томаты висят крупными кистями: 5 классных сортов сажаю 7 сезон - и отдыхаю Полезное
Огуречная волна в Петербурге: корюшка вернулась, но рыбы на прилавках всё равно мало

Опубликовано: 15 апреля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
В Петербурге сегодня официально открывается сезон корюшки: заработают десятки сезонных рыбных точек НТО, и по улицам разнесётся знакомый аромат свежего огурца.

Рыбу, конечно, продавали и раньше, но ежегодный сигнал от Смольного давно стал городской традицией, пишет "Деловой Петербург".

Такие обычаи стоит только поддерживать, особенно на фоне низкого потребления рыбы в городе в целом.

Год назад СМИ, ссылаясь на Агентство по рыбной продукции, писали: в Северо-Западном округе — с выходом к морям и двумя крупными озёрами — едят меньше всего рыбы в России, всего 19,8 кг на человека в год, хотя Минздрав советует минимум 28 кг.

Пытались исправить ситуацию — например, запускали сети рыбных магазинов в Петербурге, но безуспешно.

Не в том дело, что горожане не любят рыбу: для большинства она — не ежедневная еда, а деликатес на праздники. Так и с корюшкой: раз-другой побалуются свежей — и на год вперёд.

Автор:
Юлия Аликова
