Название сети супермаркетов «Магнит» скрывает интересную историю, отражающую философию компании с момента её основания. Основатель бренда Сергей Галицкий заложил в это слово не просто привлекательность, но и четкую концепцию — «магазины низких тарифов».

Суть названия подчёркивала ориентацию на демократичные цены, доступные для широкого круга покупателей. Галицкий целенаправленно развивал торговые точки в небольших городах, позиционируя их как «магазины у дома». Эта стратегия позволила компании избежать жёсткой конкуренции с крупными сетями, работавшими в мегаполисах, и завоевать сердца покупателей по всей России.

Первый «Магнит» открылся в Краснодаре в 1998 году, а к 2001 году сеть насчитывала уже 250 магазинов. Основной акцент делался на низкие цены и удобное расположение точек, что делало бренд настоящим магнитом для потребителей.

Интересный факт: Галицкий выбрал такое простое, но ёмкое название, чтобы оно отражало притягательность магазинов для покупателей. И действительно, «Магнит» стал символом доступности и комфорта, а сегодня его знают миллионы россиян. А теперь он и правд притягивает жителей всех городов страны, от Петербурга до Камчатки, хотя не должен был вызывать подобных аналогий.

История компании — это не только рост и развитие, но и уникальный подход к формированию бренда, где даже название работает на создание доверия и популярности.