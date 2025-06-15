Окно Руси на Кавказ: как появилось Тмутараканское княжество

Кажется, что Тмутаракань — это княжество из сказок, но оно занимает важную веху в истории Руси.

Тмутараканское княжество — это одна из самых загадочных страниц в истории Древней Руси. Расположенное на Таманском полуострове, оно существовало примерно в X–XI веках и было своего рода «окном» Руси на Черное море и Кавказ. Рассказываем, почему это княжество так интересно и почему имело такое странное название.

Откуда взялась Тмутаракань?

Название «Тмутаракань» звучит непривычно, и связано оно с древним городом, который изначально назывался Гермонасса. Этот город был основан греками еще в VI веке до нашей эры и долгое время был важным центром Боспорского царства.

Позже, когда сюда пришли хазары, название изменилось на Тумен-Таркан — слова, связанные с военной администрацией хазар, что говорит о стратегическом значении этой территории, ведь через Керченский пролив проходили важные торговые пути.

Русское влияние сюда пришло после походов князя Святослава Игоревича в 965 году, когда он разгромил Хазарский каганат. Есть и мнение, что контроль над Тмутараканью укрепился во время корсунского похода князя Владимира в 988 году.

Так или иначе, с конца X века это уже было русское княжество с центром в городе Тмутаракань, который находился на месте современной станицы Тамань.

Что представляло собой княжество?

Тмутаракань была не просто городом, а целым княжеством, которое включало Таманский полуостров, восточную часть Крыма, Керчь и, возможно, низовья Кубани. Это была своего рода крепость и торговый узел на южных границах Руси. Здесь жили не только славяне, но и греки, армяне, адыги, евреи — настоящий мультикультурный коктейль.

Княжество было важным пунктом для контроля над Керченским проливом — проходом из Черного моря в Азовское. Именно поэтому оно имело большое стратегическое значение и часто становилось ареной борьбы между разными князьями и даже иностранными державами, такими как Византия.

Известные князья и события

Первым русским князем Тмутаракани считается Мстислав Владимирович, сын Владимира Святого, который правил здесь с конца X — начала XI века. Он построил в Тмутаракани каменную церковь Богородицы — одно из важнейших сооружений древнерусской архитектуры того времени.

В дальнейшем княжество управлялось сыновьями черниговского князя Святослава Ярославича — Глебом, Романом и Олегом. Особенно известен Олег Святославич, который правил в конце XI века и поддерживал тесные связи с Византией. Именно при нем Тмутаракань достигла расцвета. Последнее упоминание о княжестве в русских летописях относится к 1094 году, сообщает сайт музея имени Фелицына.

Почему Тмутаракань загадочна?

Несмотря на свою важность, Тмутаракань долгое время была почти забыта. Местоположение княжества было предметом споров, пока в конце XVIII века не нашли знаменитый Тмутараканский камень — своеобразную «визитную карточку» княжества, на котором князь Глеб отметил расстояние между Тмутараканью и Керчью.

Кроме того, Тмутаракань была далеко от основных русских земель, окружена врагами и кочевниками. Это дало княжеству определенную автономию и позволило вести самостоятельную политику. В то же время это стало причиной постепенного ослабления влияния Руси на эти земли.