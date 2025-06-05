«Петербургский» тайм-менеджмент: правда ли, что рабочий день в Северной столице начинается позже, чем в других городах

Правда ли, что в Петербурге рабочий день начинается позже, чем в других крупных городах России, и почему? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила HR-консультант Зулия Лоикова.

«Обычный рабочий день, как и в Москве»: миф развеян?

«На самом деле интересный вопрос про Питер, потому что всех коллег, кого я знаю, кто работает в Санкт-Петербурге, но они работают в крупных компаниях федерального уровня, у них, в принципе, обычный рабочий день, так же, как и в Москве», — отмечает Зулия Лоикова.

Однако эксперт признает наличие определенных особенностей трудового распорядка петербуржцев.

Сезонность, климат и транспорт: факторы, влияющие на рабочий ритм

HR-консультант отмечает, что на продолжительность рабочего дня в Петербурге могут влиять различные факторы:

Сезонность. В туристический сезон продолжительность рабочего дня в некоторых отраслях (общественное питание, культура) может увеличиваться из-за наплыва туристов.

Световой день. Из-за северного расположения Санкт-Петербурга продолжительность светового дня сильно меняется в течение года. Зимой позже светает, и это влияет на биоритмы и привычки горожан.

Транспортная ситуация. Утренние пробки также могут влиять на время начала рабочего дня.

Спокойный ритм жизни и гибкий график: Петербургский подход к работе

Зулия Лоикова подчеркивает, что в Петербурге более спокойный ритм жизни по сравнению с Москвой.

«Культурные особенности в городе, более спокойный ритм жизнью по сравнению с Москвой, что тоже на трудовом распорядке сказывается. Такой график, удаленка. В последние годы многие организации в Петербурге внедряют гибкие режимы работы, что позволяет сотрудникам начинать рабочий день в удобное для них время», — отметила эксперт.

В отличие от Москвы, где многие стремятся вовремя попасть на работу из-за высокой конкуренции и плотного графика, петербуржцы могут позволить себе начать работу в 9.30 или 10 утра.

Мягкость работодателей и отсутствие строгих правил

«Здесь, наверное, я бы сказала, что, наверное, в Санкт-Петербурге работодатели более мягче к этому относятся», — считает HR-консультант.

В целом, более поздний старт рабочего дня — это характерная черта трудового распорядка петербуржцев. Однако Зулия Лоикова подчеркивает, что это не является строгим правилом и зависит от сферы деятельности и договоренности с сотрудниками.