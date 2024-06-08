Опасная живность Дагестана: шесть представителей фауны, от которых стоит держаться подальше

Живописная природа Дагестана может похвастаться богатой фауной. Но многие из ее представителей несут большую опасность для человека. Так что если собрались полюбоваться в отпуске местными красотами, запоминайте, от кого стоит держаться подальше.

Самые опасные змеи Дагестана

Чаще всего здесь можно встретить гадюк. В зависимости от подвида, они обитают в совершенно разных местах: в низинах, в горах, в болотистых местностях. Гадюки являются носительницами весьма мощного токсина, который разрушает ткани организма.

Пресмыкающиеся любят прятаться в укромных местах, а еще нередко могут заползти в дом. Поэтому при прогулках нужно внимательно смотреть под ноги и избегать мест, где растет высокая трава.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Однако куда большую опасность представляет гюрза — ее тело бежевое с коричневыми пятнами. В длину змея достигает двух метров и имеет очень крупную голову. Она считается самой опасной не только в Дагестане, но и по всей России.

Чаще всего она обитает у подножья гор. Она не очень хорошо слышит и видит, но зато весьма сильна в своем нападении. Человека она может распознать примерно с четырех-пяти метров: в таком случае она сразу принимает боевую позу и начинает шипеть. Укус считается в несколько раз опаснее укуса простой гадюки. После него нужно срочно доставить пострадавшего в больницу в первые полчаса, потому что счет будет идти на минуты.

Какие пауки есть в Дагестане

Заповедный участок «Сарыкумские барханы» — место обитания каракурта, также известного как «‎черная вдова». Паук имеет черный матовый окрас, а его яд содержит нейротоксины и различные ферменты. Наибольшую опасность представляет самка.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

В момент укуса человек ощущает резкую жгучую боль, которая в течение получаса разливается по всему телу. Сильнее всего болит живот, поясница и грудная клетка. При этом напрягаются мышцы пресса, учащается сердцебиение, появляется одышка и головокружение.

Жуки, сколопендры и скорпионы

В Дагестане водится жук-нарывник — распознать его можно по красной спинке с черными пятнами. В случае опасности он выделяет капельки гемолимфы из своих конечностей. Если раздавить такого жука на коже, появится дерматит. А наличие ранок или царапин лишь способствует всасываемости яда.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Еще тут обитают сколопендры, но они опасны для животных. Так что если путешествуете с питомцем, проявите особую внимательность. А еще есть скорпионы, но они, как правило, активны в ночное время суток. Однако жалят они больно — в некоторых случаях возможен летальный исход.

Что делать, если ядовитая живность вас укусила

Если вы или кто-то из ваших близких подвергся укусу, нужно незамедлительно обратиться в больницу, не дожидаясь проявления симптомов. Яд насекомых и змей — очень опасная вещь, заниматься самолечением в таком случае не стоит. Особенно при укусах скорпиона и гюрза. Максимум, что можно сделать до приезда скорой — промыть желудок, если вы уже начали ощущать недомогание.

А чтобы не попасть в такую ситуацию, для прогулок по лесам и горам выбирайте закрытую плотную одежду, не заходите в высокую траву и не сходите с протоптанных тропинок.

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Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru