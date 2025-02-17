ОСАГО больше не понадобится: водителям напомнили о новых правилах постановки авто на учет

Они вступят в силу уже с 1 марта.

С марта 2025 года у жителей Санкт-Петербурга появится возможность поставить на учет свой автомобиль в ГИБДД или снять его с регистрации без обязательного предъявления полиса ОСАГО.

Закон, который исключает полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, а также разрешает снимать с регистрации угнанный автомобиль по заявлению владельца, вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Новые правила

Отказаться от полиса насовсем не получится.

«Действительно, принятый закон облегчит постановку и снятие с учета автомобиля для граждан. Однако, несмотря на отмену необходимости иметь полис ОСАГО при регистрации транспортного средства, для управления автомобилем полис все равно необходим», — подчеркнул юрист Александр Хаминский.

Юрист отметил, что если новый автовладелец не планирует сразу пользоваться автомобилем, или у продавца нет полиса ОСАГО, то для перегона личного транспорта в ГИБДД и обратно можно оформить краткосрочный полис. Такой полис можно оформить даже на один день.

Также юрист напомнил про штрафы за управление автомобилем без этого важного документа.

«Автовладельцам также надо иметь ввиду, что в 2025 году вырастет штраф за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО, такой штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей», — предупредил юрист в интервью «РИА Новости».

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