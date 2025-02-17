Городовой / Общество / ОСАГО больше не понадобится: водителям напомнили о новых правилах постановки авто на учет
Эксклюзив
Последние новости
Сильно ударит по кошельку: как для водителей Петербурга увеличится штраф за непристегнутый ремень Общество
В Петербурге появится новая улица: где проложат дорогу и зачем это нужно Город
В Доме Радио в Петербурге вновь зажгут свет: специалисты начали восстановление утраченных старинных фонарей Город
Власти позаботились о безопасности дорожного движения в Петербурге: что планируют сделать в 2025 году Город
Тест для настоящих метрогидов! Угадаете ли вы народные названия станций петербургской подземки? (часть 1)
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Автотранспорт Туризм Транспорт
Категории
Общество Спорт

ОСАГО больше не понадобится: водителям напомнили о новых правилах постановки авто на учет

17 февраля 2025 08:32
Автомобиль, мужчина
ОСАГО больше не понадобится: водителям напомнили о новых правилах постановки авто на учет
Городовой ру

Они вступят в силу уже с 1 марта.

С марта 2025 года у жителей Санкт-Петербурга появится возможность поставить на учет свой автомобиль в ГИБДД или снять его с регистрации без обязательного предъявления полиса ОСАГО.

Закон, который исключает полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, а также разрешает снимать с регистрации угнанный автомобиль по заявлению владельца, вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Новые правила

Отказаться от полиса насовсем не получится.

«Действительно, принятый закон облегчит постановку и снятие с учета автомобиля для граждан. Однако, несмотря на отмену необходимости иметь полис ОСАГО при регистрации транспортного средства, для управления автомобилем полис все равно необходим», — подчеркнул юрист Александр Хаминский.

Юрист отметил, что если новый автовладелец не планирует сразу пользоваться автомобилем, или у продавца нет полиса ОСАГО, то для перегона личного транспорта в ГИБДД и обратно можно оформить краткосрочный полис. Такой полис можно оформить даже на один день.

Также юрист напомнил про штрафы за управление автомобилем без этого важного документа.

«Автовладельцам также надо иметь ввиду, что в 2025 году вырастет штраф за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО, такой штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей», — предупредил юрист в интервью «РИА Новости».

Читайте также:

Как петербуржцам сохранить заряд аккумулятора при долгом простое авто? Есть два проверенных способа

Покупка машины у иностранца: как петербуржцам не «нарваться» на драконовские штрафы и купить авто не нарушая закон

Заблокировали на парковке? Расскажем, как правильно действовать, чтобы «освободить» свое авто

Новости по теме
Покупка машины у иностранца: как петербуржцам не «нарваться» на драконовские штрафы и купить авто не нарушая закон Покупка машины у иностранца: как петербуржцам не «нарваться» на драконовские штрафы и купить авто не нарушая закон 8 февраля 2025 10:31
А вы точно из ГИБДД? Как петербуржцам оплатить штраф и не профинансировать мошенников А вы точно из ГИБДД? Как петербуржцам оплатить штраф и не профинансировать мошенников 29 января 2025 12:31
Штраф 5 тысяч с 1 января: водителям Петербурга в ГИБДД приготовили неприятный сюрприз Штраф 5 тысяч с 1 января: водителям Петербурга в ГИБДД приготовили неприятный сюрприз 12 декабря 2024 18:14
Штраф пять тысяч и 7 лет тюрьмы: водителей Петербурга ждут сюрпризы от ГИБДД в 2025 году Штраф пять тысяч и 7 лет тюрьмы: водителей Петербурга ждут сюрпризы от ГИБДД в 2025 году 11 декабря 2024 13:47
В Петербурге ГИБДД решило серьезно взяться за автомобилистов: размер штрафов вырастет В Петербурге ГИБДД решило серьезно взяться за автомобилистов: размер штрафов вырастет 11 ноября 2024 15:00
Автор:
Юлия Степанова
Общество Автотранспорт
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще