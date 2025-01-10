Осторожно, «русские» товары в Китае: петербуржским туристам на заметку

Для туристов из Петербурга, путешествующих по Китаю, особенно в Шанхае, визит в магазины «русских товаров» может оказаться не таким безопасным, как кажется. На днях местные власти обнаружили в Шанхае 47 магазинов, торгующих с серьезными нарушениями, сообщает китайское агентство ECNS.

Как выяснилось, некоторые из этих магазинов функционировали без необходимых лицензий и документов. Часть из них шла на хитрость, называя себя «национальными павильонами», что вводило покупателей в заблуждение.

Более того, доля фактически импортированных российских товаров в таких заведениях оказалась слишком низкой. Некоторые предприниматели даже использовали хитроумную схему: экспортировали товары из Китая в Россию, чтобы затем реимпортировать их обратно с российской маркировкой.

Власти пообещали усилить проверки и рекомендовали магазинам соблюдать закон, а покупателям — проявлять осторожность, пишет источник.

Так что если вы, будучи в Шанхае, захотите предаться ностальгии и отведать русские сладости, сначала убедитесь, что магазин действительно продает качественные и подлинные товары. Это не сложно, почитайте этикетку. Если на колбасе написано «Охотническая кишечная» или «Пивная сорделка» — просто не берите.