Городовой / Общество / Осторожно, «русские» товары в Китае: петербуржским туристам на заметку
Эксклюзив
Последние новости
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Декретные пособия для студенток Петербурга предлагают увеличить: цифры внушительные Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Осторожно, «русские» товары в Китае: петербуржским туристам на заметку

10 января 2025 23:01
Магазин русских товаров в Китае
Осторожно, «русские» товары в Китае: петербуржским туристам на заметку
Legion-Media/ Avalon

Страна подделок снова оправдала свой титул.

Для туристов из Петербурга, путешествующих по Китаю, особенно в Шанхае, визит в магазины «русских товаров» может оказаться не таким безопасным, как кажется. На днях местные власти обнаружили в Шанхае 47 магазинов, торгующих с серьезными нарушениями, сообщает китайское агентство ECNS.

Как выяснилось, некоторые из этих магазинов функционировали без необходимых лицензий и документов. Часть из них шла на хитрость, называя себя «национальными павильонами», что вводило покупателей в заблуждение.

Более того, доля фактически импортированных российских товаров в таких заведениях оказалась слишком низкой. Некоторые предприниматели даже использовали хитроумную схему: экспортировали товары из Китая в Россию, чтобы затем реимпортировать их обратно с российской маркировкой.

Власти пообещали усилить проверки и рекомендовали магазинам соблюдать закон, а покупателям — проявлять осторожность, пишет источник.

Так что если вы, будучи в Шанхае, захотите предаться ностальгии и отведать русские сладости, сначала убедитесь, что магазин действительно продает качественные и подлинные товары. Это не сложно, почитайте этикетку. Если на колбасе написано «Охотническая кишечная» или «Пивная сорделка» — просто не берите.

Новости по теме
Качественную колбасу вычислите в магазинах Петербурга всего по одной букве: даже состав читать не придется Качественную колбасу вычислите в магазинах Петербурга всего по одной букве: даже состав читать не придется 23 января 2025 14:31
Вкусные шпроты найдете сразу: в магазинах Петербурга нужно искать на банке это число Вкусные шпроты найдете сразу: в магазинах Петербурга нужно искать на банке это число 22 января 2025 10:02
Так в Петербурге обманывают и в супермаркетах, и в магазинах у дома: полезно знать всем, кто берет продукты по весу Так в Петербурге обманывают и в супермаркетах, и в магазинах у дома: полезно знать всем, кто берет продукты по весу 21 января 2025 22:32
Почему магазины Петербурга до сих пор используют «ошибочные» бумажные ценники: причина не в жадности собственников Почему магазины Петербурга до сих пор используют «ошибочные» бумажные ценники: причина не в жадности собственников 20 января 2025 10:44
В магазинах и на тротуарах: 2 вещи, которые выбесили Артемия Лебедева в Петербурге В магазинах и на тротуарах: 2 вещи, которые выбесили Артемия Лебедева в Петербурге 18 января 2025 09:01
Автор:
Максакова Яна
Общество ТуризмКитай
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».