Приемная кампания-2025 в Петербурге: сколько стоит учеба в вузах Северной столицы

Лето — время, когда тысячи выпускников школ начинают задумываться о поступлении в университеты.

В 2025 году приемная кампания в вузах Санкт-Петербурга начнется 20 июня, и уже сейчас стало известно, как изменилась по сравнению с прошлым годом, стоимость обучения и какие есть нюансы при поступлении.

Когда и как подавать документы

Прием документов на бюджетные места стартует 20 июня и продлится до 15 июля для тех, кто сдает экзамены прямо в вузе, и до 25 июля — для остальных абитуриентов.

На платные места документы принимают чуть дольше — до 20 сентября, а зачисление на контракт завершается к 30 сентября. Это значит, что у тех, кто не успеет подать документы в июле, еще есть шанс поступить на платное обучение.

Стоимость обучения: куда и сколько платить

Обучение в вузах Петербурга в этом году подорожало в среднем на 5–15%. Особенно заметно выросли цены на творческие и гуманитарные направления.

СПбГУ — здесь стоимость обучения выросла на 5–10%. Самые дорогие направления, здесь могут стоить свыше 400 тысяч рублей в год, сообщает Коммерсант.

НИУ ВШЭ (Петербургский кампус) — средняя цена поднялась до 459 тысяч рублей в год, что на 27 тысяч больше, чем в прошлом году.

Горный университет — самый дорогой вуз города, где обучение стоит около 800 тысяч рублей в год. Цены здесь не менялись с 2023 года.

ИТМО — год обучения на IT-специальностях стоит от 399 тысяч рублей, а на дизайне — до 549 тысяч рублей.

СПбГУПТД и РГПУ им. Герцена — направления, связанные с дизайном и анимацией, также стоят более 400 тысяч рублей в год.

В то же время технические вузы, такие как Политехнический университет и ЛЭТИ, остаются более доступными — рост цен здесь умеренный, около 4%.

Где учиться дешевле?

Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича предлагает обучение от 135 тысяч рублей в год (очная форма) и от 40 тысяч рублей — заочно.

Аграрный университет — от 100 до 130 тысяч рублей в год.

СПбУТУиЭ — от 172 до 184 тысяч рублей в год на популярных направлениях.

Медицинские специальности

Обучение в медицинских вузах подорожало на 10–15%. Например, сестринское дело теперь стоит около 190 тысяч рублей в год.

Лимит по местам

Ранее сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволяет правительству контролировать не только бюджетный, но и платный набор студентов в вузы.

Таким образом, правительство хочет получить возможность утверждать перечень направлений подготовки специалистов, которые нужны на рынке труда.

То есть на определенные специальности места могут быть ограничены, в том числе и на платной основе. Новые правила должны вступить в силу до 1 декабря 2025 года.