Мифы и реальность: какую пенсию можно заработать, получая 100 тысяч рублей

Россияне с зарплатой 100 тысяч рублей могут рассчитывать на пенсию в размере около 32 тысяч рублей, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. Кажется, что высокая зарплата гарантирует безбедную старость, но так ли это на самом деле?

Расчет пенсии: ИПК, стоимость и фиксированная выплата

«При официальном заработке в 100 тысяч рублей ежемесячно гражданин в 2025 году сможет сформировать 4,34 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Чтобы при подсчете размера пенсии превратить ИПК в рубли, их общее количество умножается на стоимость одного коэффициента, которая, в свою очередь, определяется ежегодно постановлением правительства РФ», — сказала парламентарий.

Она также напомнила, что пенсия формируется из ИПК и фиксированной выплаты к страховой пенсии, которая также определяется кабмином ежегодно.

«В 2025 году стоимость одного ИПК равняется 145,69 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии — 8907,7 рубля. Таким образом, если к моменту выхода на пенсию накоплено, скажем, 160 баллов, то по значениям 2025 года пенсия может составить около 32,2 тысячи рублей», — пояснила Епифанова.

Важные факторы: стаж, зарплата и индексация

Сенатор подчеркнула, что данный расчет является ориентировочным, так как итоговая сумма будущей пенсии зависит от «общего трудового стажа, уровня официальной зарплаты на протяжении всей карьеры и будущих индексаций стоимости ИПК и фиксированной выплаты». Итоговая сумма зависит от многих факторов.

Для увеличения размера будущей пенсии ключевым остается официальное трудоустройство с полностью «белой» заработной платой. Продолжительная трудовая деятельность позволяет накопить большее количество пенсионных баллов.

«Кроме того, законодательство предоставляет возможность отложить выход на заслуженный отдых, что приведет к увеличению итоговых выплат за счет применения повышающих коэффициентов. Также следует обратить внимание на программы долгосрочных сбережений, которые при государственной поддержке помогают гражданам формировать дополнительные пенсионные накопления», — добавила парламентарий.

Показатель Значение Комментарии Стоимость пенсионного балла (ИПК) 145,69 руб. Индексация 9,5% Фиксированная выплата к страховой пенсии 8 907,7 руб. Ежегодно устанавливается правительством Пример пенсии при 160 баллах ≈ 32 200 руб. 160 × 145,69 + 8 907,7 Минимальная пенсия (федеральный ПМП) 15 250 руб. Минимум для неработающих пенсионеров Социальная пенсия по старости 8 824 руб. (с 1 апреля) → 15 456 руб. Для тех, кто не имеет достаточного стажа Индексация социальных пенсий 14,75% С 1 апреля 2025 года Прожиточный минимум пенсионера в Москве 25 850 руб. С учетом региональных доплат Прожиточный минимум пенсионера в СПб 16 623 руб. Прожиточный минимум пенсионера в Чукотском АО 39 803 руб. Максимальный региональный показатель

Рекомендации для увеличения будущей пенсии

Официальное трудоустройство с «белой» зарплатой. Это позволит формировать больше ИПК.

Продолжительный трудовой стаж. Чем дольше работа, тем больше пенсионных баллов накопится.

Отложенный выход на пенсию. Отложив выход на заслуженный отдых, можно увеличить свои выплаты за счет повышающих коэффициентов.

Участие в программах долгосрочных сбережений. Дополнительные пенсионные накопления помогут обеспечить достойную старость.

Размер пенсии для россиян с зарплатой в 100 тысяч рублей может составить около 32 тысяч рублей, но итоговая сумма зависит от многих факторов.

Чтобы обеспечить себе достойную старость, необходимо планировать свою пенсию заранее, работать официально, иметь продолжительный трудовой стаж и использовать дополнительные возможности для увеличения пенсионных накоплений.