От финской деревеньки до петербургского Детройта: а вы знаете, в честь чего назвали Шушары

Когда-то первый губернатор Петербурга Владимир Яковлев мечтал сделать Шушары престижным районом города. Однако, несмотря на десятилетия застройки и масштабные планы, Шушары так и не смогли оправдать возложенные на них надежды. История этого места — это путь от финских домиков, окружённых болотами, к панельным новостройкам, которые стали символом противоречий петербургской урбанизации.

Исторические корни: от Suosaari к Шушарам

Название поселка происходит от финского Suosaari, что переводится как «остров среди болот». Первые упоминания о деревне относятся к 1770 году, когда она была населена преимущественно финнами. Однако в 30-х годах XX века депортация финнов-ингерманландцев изменила лицо деревни, превратив её в сельскохозяйственный центр — совхоз «Ленсоветовский».

Совхозные годы и «перестройка»

Советский период стал временем типовой застройки: первые многоквартирные дома в Шушарах возводили для работников совхоза. Тогда же поселок стал привлекать людей, ищущих близость к городу и связь с природой. Однако с началом «перестройки» жизнь в районе начала меняться. Застройка остановилась, а население ожидало перемен, которые не спешили наступать.

Промышленные амбиции: автокластер и иностранные инвесторы

В начале 2000-х годов Шушары начали развиваться как промышленный центр. В 2005 году здесь появился завод Toyota, который стал символом новых возможностей для региона. За ним потянулись другие автопроизводители — Nissan, General Motors, Hyundai. Район получил статус «петербургского Детройта», но этот успех слабо отразился на улучшении жизни местных жителей.

Жилищный бум и проблемы инфраструктуры

Пик застройки жилыми комплексами пришёлся на середину 2000-х. Новые микрорайоны привлекли тысячи семей благодаря сравнительно низким ценам на жильё. Однако отсутствие инфраструктуры, транспортные проблемы и промзоны, соседствующие с жилыми кварталами, сделали жизнь в Шушарах сложной.

Станция метро, обещанная ещё в 2006 году, появилась лишь в 2019-м и оказалась неудобно расположенной. Для многих жителей добраться до неё — настоящий квест, а некоторые рабочие места, находящиеся буквально в Шушарах, требуют нелепых пересадок через другие районы города.

Итог: район возможностей или вечных обещаний?

Сегодня Шушары остаются местом контрастов. С одной стороны, это промышленный и жилой кластер с доступным жильём, с другой — район, где изначальные мечты о престижной жизни так и не воплотились в реальность, передает Fontanka. Шушары продолжают расти, в них строят склады маркетплейсы, но остаются примером того, как сложные амбиции могут столкнуться с реальными трудностями.