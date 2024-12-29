Городовой / Общество / От финской деревеньки до петербургского Детройта: а вы знаете, в честь чего назвали Шушары
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

От финской деревеньки до петербургского Детройта: а вы знаете, в честь чего назвали Шушары

29 декабря 2024 08:02
От финской деревеньки до петербургского Детройта: а вы знаете, в честь чего назвали Шушары
От финской деревеньки до петербургского Детройта: а вы знаете, в честь чего назвали Шушары
Фото Городовой.ру

Место, которое завораживает одних, но отталкивает других.

Когда-то первый губернатор Петербурга Владимир Яковлев мечтал сделать Шушары престижным районом города. Однако, несмотря на десятилетия застройки и масштабные планы, Шушары так и не смогли оправдать возложенные на них надежды. История этого места — это путь от финских домиков, окружённых болотами, к панельным новостройкам, которые стали символом противоречий петербургской урбанизации.

Исторические корни: от Suosaari к Шушарам

Название поселка происходит от финского Suosaari, что переводится как «остров среди болот». Первые упоминания о деревне относятся к 1770 году, когда она была населена преимущественно финнами. Однако в 30-х годах XX века депортация финнов-ингерманландцев изменила лицо деревни, превратив её в сельскохозяйственный центр — совхоз «Ленсоветовский».

Совхозные годы и «перестройка»

Советский период стал временем типовой застройки: первые многоквартирные дома в Шушарах возводили для работников совхоза. Тогда же поселок стал привлекать людей, ищущих близость к городу и связь с природой. Однако с началом «перестройки» жизнь в районе начала меняться. Застройка остановилась, а население ожидало перемен, которые не спешили наступать.

Промышленные амбиции: автокластер и иностранные инвесторы

В начале 2000-х годов Шушары начали развиваться как промышленный центр. В 2005 году здесь появился завод Toyota, который стал символом новых возможностей для региона. За ним потянулись другие автопроизводители — Nissan, General Motors, Hyundai. Район получил статус «петербургского Детройта», но этот успех слабо отразился на улучшении жизни местных жителей.

Жилищный бум и проблемы инфраструктуры

Пик застройки жилыми комплексами пришёлся на середину 2000-х. Новые микрорайоны привлекли тысячи семей благодаря сравнительно низким ценам на жильё. Однако отсутствие инфраструктуры, транспортные проблемы и промзоны, соседствующие с жилыми кварталами, сделали жизнь в Шушарах сложной.

Станция метро, обещанная ещё в 2006 году, появилась лишь в 2019-м и оказалась неудобно расположенной. Для многих жителей добраться до неё — настоящий квест, а некоторые рабочие места, находящиеся буквально в Шушарах, требуют нелепых пересадок через другие районы города.

Итог: район возможностей или вечных обещаний?

Сегодня Шушары остаются местом контрастов. С одной стороны, это промышленный и жилой кластер с доступным жильём, с другой — район, где изначальные мечты о престижной жизни так и не воплотились в реальность, передает Fontanka. Шушары продолжают расти, в них строят склады маркетплейсы, но остаются примером того, как сложные амбиции могут столкнуться с реальными трудностями.

Новости по теме
«Бабурин переулок» и финская деревня: а вы знаете истинный смысл названий петербургских станций метро? «Бабурин переулок» и финская деревня: а вы знаете истинный смысл названий петербургских станций метро? 4 января 2025 13:02
Оказывается, «Магнит» назвали не в честь сплава железа: в аббревиатуре зашифрован «девиз» Галицкого Оказывается, «Магнит» назвали не в честь сплава железа: в аббревиатуре зашифрован «девиз» Галицкого 22 января 2025 13:01
Есть сразу несколько вариантов, но среди них нет авто: в честь чего назвали Автово в Петербурге Есть сразу несколько вариантов, но среди них нет авто: в честь чего назвали Автово в Петербурге 20 января 2025 08:31
Даже плохая хозяйка в ней не ополаскивала тарелки: почему петербургскую реку назвали Мойкой Даже плохая хозяйка в ней не ополаскивала тарелки: почему петербургскую реку назвали Мойкой 20 декабря 2024 15:29
Теперь ждут девочку: житель Петербурга назвал 4 сыновей в честь «Черепашек-ниндзя» Теперь ждут девочку: житель Петербурга назвал 4 сыновей в честь «Черепашек-ниндзя» 27 ноября 2024 08:00
Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-Петербург
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 9
🙏
😹 3
🙀 3
😿 11
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».