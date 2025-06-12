Темные тайны известных брендов: что скрывали Adidas, Volkswagen и другие во время войны

Многие бренды не просто вынуждены были работать на нацистов, а были частью режима.

Во время Второй мировой войны многие известные сегодня бренды оказались связаны с нацистским режимом — кто-то сознательно, кто-то под давлением обстоятельств.

Разбираемся, как это было на самом деле и почему крупные компании шли на сотрудничество с одним из самых жестоких режимов в истории.

Hugo Boss

Наверное, самый известный пример — бренд Hugo Boss. Часто говорят, что именно он придумал знаменитую форму для СС и других нацистских подразделений.

На самом деле дизайн формы разработал другой человек, Карл Дибич, а Hugo Boss просто получил заказ на пошив. В те годы маленькое ателье Хуго Фердинанда Босса было на грани банкротства, и сотрудничество с нацистами стало для него спасением бизнеса, сообщают Майл новости.

Фабрика использовала труд военнопленных из Польши и Франции, а сам Босс стал членом НСДАП и активно поддерживал режим. После войны его осудили за пособничество, но компания пережила это и существует до сих пор.

Adidas и Puma

Основатели Adidas и Puma, братья Адольф и Рудольф Дасслеры, были убежденными нацистами. Они поставляли спортивную обувь для немецких солдат и активно участвовали в пропаганде здорового образа жизни, которую продвигал Третий рейх.

Олимпиада 1936 года в Берлине стала для них отличной рекламой, а их бизнес в военное время процветал.

Volkswagen и BMW

Автомобильные гиганты тоже не остались в стороне. Volkswagen изначально задумывался как «народный автомобиль» Фердинанда Порше, но во время войны фабрики компании работали на военные нужды и использовали труд десятков тысяч заключенных из концлагерей.

BMW и Mercedes-Benz тоже брали рабов и производили технику для Вермахта. Эти компании были важной частью военной машины нацистской Германии.

Kodak и Nivea

Американская Kodak поставляла нацистам фотопленку и оборудование, которое использовалось для пропаганды и учета заключенных в лагерях. Компания вела дела через филиалы в нейтральных странах, что позволяло ей продолжать сотрудничество даже после вступления США в войну.

Косметическая компания Nivea активно снабжала немецкую армию средствами гигиены, что приносило ей немалую прибыль. До сих пор на местах боев находят их знаменитые синие баночки.

Coca-Cola и Fanta

Когда война прервала поставки ингредиентов для классической Кока-Колы, немецкий филиал компании создал новый напиток из яблочного жмыха и молочной сыворотки — так появилась Fanta. Этот напиток стал популярным среди немецких солдат и граждан военного времени.

IKEA и Metro

Мало кто знает, что основатель IKEA Ингвар Кампрад в молодости был членом нацистского кружка в Швеции и собирал деньги для нацистов. А супермаркет Metro основал бывший эсесовец Отто Бисхайм, который часто стоял рядом с самим Гитлером на фотографиях.

Почему компании шли на сотрудничество?

Большинство фирм сотрудничали с нацистами ради выживания бизнеса и финансовой выгоды. Военное время — это не только бои, но и большие деньги, и многие компании не хотели терять прибыль или заводы.

Некоторые, как братья Дасслеры, разделяли идеологию, другие — как Dior — были вынуждены работать с режимом ради сохранения своего дела и защиты близких.

История сотрудничества известных брендов с нацистской Германией — это сложная и неоднозначная тема. Многие компании использовали рабский труд, поставляли военную продукцию и получали выгоду от войны.

Это не отменяет их современного успеха, но напоминает, что за глянцевым фасадом часто скрываются темные страницы истории.