От греческих мифов до современных «человейников»: почему Парнас — самый нетипичный район Петербурга

Район Парнас на севере Санкт-Петербурга, хотя и вызывает ассоциации с современной плотной застройкой, имеет богатую историю и уникальные особенности, которые делают его интересным не только для местных жителей, но и для любопытных гостей города.

Происхождение названия

Название района связано с горой Парнас в Греции, где, по мифам, обитал Аполлон с музами. В XVIII веке в Шуваловском парке была искусственно насыпана гора, которую, следуя европейской традиции, назвали Парнасом. Это место служило смотровой площадкой, откуда открывался вид на Петербург, Финский залив и окрестности. Сохранившийся топоним со временем стал обозначать не только сам холм, но и окружающую территорию.

История района

Район, включающий территорию между Шуваловским парком и современной кольцевой автодорогой, на протяжении веков оставался природной зоной. В XIX веке Шуваловский парк с его искусственным холмом был местом прогулок и отдыха петербуржцев. Во время Великой Отечественной войны здесь разместили резервный штаб Ленинградского фронта, бункер которого располагался под горой Парнас.

К сожалению, в 1991 году из-за трагедии, связанной с обрушением подземных тоннелей, гора утратила свою первоначальную форму, но сохранила историческую ценность.

Современный Парнас

Сегодня Парнас — это один из самых известных примеров современной массовой жилой застройки в Петербурге. Район начал активно развиваться после открытия станции метро «Парнас» в 2006 году. Строительство кварталов велось в едином стиле, что выгодно выделяет Парнас среди других новых районов города. Однако высокая этажность домов (до 25 этажей) и плотность населения создают ощущение урбанистической монолитности. А если по простому, то район называют «человейником».

Проблемы и перспективы района

Парнас сталкивается с типичными для новых спальных районов проблемами:

Парковки. Дворы переполнены автомобилями, что делает их неуютными и неудобными для пешеходов. Инфраструктура. Несмотря на усилия застройщиков, в районе недостаточно качественных магазинов, школ и зеленых зон. Планируемый парк на Заречной улице пока остается пустырем. Общественные пространства. Району не хватает уютных мест для прогулок и отдыха, которые могли бы смягчить визуальную монолитность застройки.

Что можно сделать лучше

Развитие зеленых зон. Завершение благоустройства парка на Заречной улице могло бы стать ключевым улучшением. Улучшение дворов. Сокращение парковочных мест и создание более комфортных пространств для жителей — шаг к повышению качества жизни. Развитие инфраструктуры. Открытие новых образовательных учреждений, магазинов и досуговых центров на первых этажах зданий сделает район более самодостаточным.

Заключение

Парнас — это район с богатой историей, уходящей корнями в XVIII век, и с большим потенциалом для улучшения. Пока он воспринимается как символ плотной застройки, но правильные изменения могут превратить его в комфортное и современное место для жизни. За фасадом многоэтажных домов скрывается не только история, но и возможность создания нового типа городского пространства, сочетающего современность с наследием прошлого.