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От греческих мифов до современных «человейников»: почему Парнас — самый нетипичный район Петербурга

18 января 2025 12:32
Арт-изображение Парнаса
От греческих мифов до современных «человейников»: почему Парнас — самый нетипичный район Петербурга
Фото Городовой.ру

Колоритный уголок города со своей необычной историей.

Район Парнас на севере Санкт-Петербурга, хотя и вызывает ассоциации с современной плотной застройкой, имеет богатую историю и уникальные особенности, которые делают его интересным не только для местных жителей, но и для любопытных гостей города.

Происхождение названия

Название района связано с горой Парнас в Греции, где, по мифам, обитал Аполлон с музами. В XVIII веке в Шуваловском парке была искусственно насыпана гора, которую, следуя европейской традиции, назвали Парнасом. Это место служило смотровой площадкой, откуда открывался вид на Петербург, Финский залив и окрестности. Сохранившийся топоним со временем стал обозначать не только сам холм, но и окружающую территорию.

История района

Район, включающий территорию между Шуваловским парком и современной кольцевой автодорогой, на протяжении веков оставался природной зоной. В XIX веке Шуваловский парк с его искусственным холмом был местом прогулок и отдыха петербуржцев. Во время Великой Отечественной войны здесь разместили резервный штаб Ленинградского фронта, бункер которого располагался под горой Парнас.

К сожалению, в 1991 году из-за трагедии, связанной с обрушением подземных тоннелей, гора утратила свою первоначальную форму, но сохранила историческую ценность.

Современный Парнас

Сегодня Парнас — это один из самых известных примеров современной массовой жилой застройки в Петербурге. Район начал активно развиваться после открытия станции метро «Парнас» в 2006 году. Строительство кварталов велось в едином стиле, что выгодно выделяет Парнас среди других новых районов города. Однако высокая этажность домов (до 25 этажей) и плотность населения создают ощущение урбанистической монолитности. А если по простому, то район называют «человейником».

Проблемы и перспективы района

Парнас сталкивается с типичными для новых спальных районов проблемами:

  1. Парковки. Дворы переполнены автомобилями, что делает их неуютными и неудобными для пешеходов.
  2. Инфраструктура. Несмотря на усилия застройщиков, в районе недостаточно качественных магазинов, школ и зеленых зон. Планируемый парк на Заречной улице пока остается пустырем.
  3. Общественные пространства. Району не хватает уютных мест для прогулок и отдыха, которые могли бы смягчить визуальную монолитность застройки.

Что можно сделать лучше

  1. Развитие зеленых зон. Завершение благоустройства парка на Заречной улице могло бы стать ключевым улучшением.
  2. Улучшение дворов. Сокращение парковочных мест и создание более комфортных пространств для жителей — шаг к повышению качества жизни.
  3. Развитие инфраструктуры. Открытие новых образовательных учреждений, магазинов и досуговых центров на первых этажах зданий сделает район более самодостаточным.

Заключение

Парнас — это район с богатой историей, уходящей корнями в XVIII век, и с большим потенциалом для улучшения. Пока он воспринимается как символ плотной застройки, но правильные изменения могут превратить его в комфортное и современное место для жизни. За фасадом многоэтажных домов скрывается не только история, но и возможность создания нового типа городского пространства, сочетающего современность с наследием прошлого.

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Автор:
Игорь Мустафин
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