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От «Маяка» до «Сириуса»: турист обошел все пляжи Сочи — вот список лучших

Опубликовано: 29 июня 2025 12:03
Сочи
От «Маяка» до «Сириуса»: турист обошел все пляжи Сочи — вот список лучших
Фото: Городовой.ру

Обзор, цены и советы по отдыху.

Пляжный сезон в Сочи в 2025 году стартовал особенно рано — уже в мае вода прогрелась до комфортной температуры. Несмотря на то что большая часть береговой линии галечная, выбор пляжей огромен — от диких участков до обустроенных зон с лежаками, кафе и развлечениями.

Ниже — обзор самых популярных мест отдыха на побережье от Мамайки до Сириуса с актуальными ценами и советами.

Центральный Сочи: движ, инфраструктура и высокие цены

  • Пляж Ривьера считается визитной карточкой города: широкая полоса, удобные деревянные настилы, песчано-галечное покрытие, минимум волнорезов. Вход бесплатный, прокат двух шезлонгов с зонтом на 3 дня — от 5000 ₽.
  • Пляж Маяк — самый развитый в плане инфраструктуры: аквапарк, детские зоны, релакс-секции. После реновации выглядит современно, но аренда шезлонгов — выше среднего.
  • Приморский и Жемчужина — крупные участки с разной доступностью: первая зона преимущественно бесплатная, вторая может быть частично закрытой. На Приморском постепенно вытесняется "дикое" пространство из-за коммерции.
  • Пляж Цирк в районе Светлана отличается широкой береговой линией, но узкой зоной купания. Секции пляжа разные по формату и наполнению.

Мамайка: ближе к природе, дешевле

  • Ласточка — самый крупный пляж района, сочетает дикие участки и обустроенные зоны. Преимущество — широкая полоса и меньшее количество людей по сравнению с центром.
  • Куба — более компактный, но удобен из-за близости к ж/д станции. Цены на жильё — ниже, чем в центре, много частных предложений.

Новый Сочи: альтернатива с элементами песчаных пляжей

  • Альбатрос — один из немногих пляжей с вкраплениями песка, железная дорога далеко. Подходит для отдыха с детьми, есть душевые и кафе.

Адлер и Сириус: для семей и любителей прогулок

  • Сириус (Имеретинка) — один из лучших вариантов на всём побережье. Широкие пляжи, развитая набережная, меньше волнорезов. Можно отдохнуть бесплатно или взять платные лежаки.
  • Пляжи Адлера — в основном галечные, с инфраструктурой. Пляж у Мандарина подойдёт тем, кто ищет тусовочную атмосферу. Район Чайка — тише, ближе к семейному формату.

Дикие пляжи и «не для всех»

  • Самые известные дикие локации — Эллинги на Малом Ахуме и берег рядом со станцией Мацеста. Здесь можно найти уединение, но инфраструктуры почти нет.
  • Есть и полностью платные пляжи, например, клубы с входом от 1000 ₽ и выше. Также ряд санаториев и отелей ограничивает доступ только для своих гостей (Pullman, Swissotel и др.).

Цены в 2025 году

Шезлонг с зонтом: от 500 ₽ в сутки, в центральных пляжах — до 1000 ₽. Комплекты на несколько дней — дешевле: 3000–5000 ₽.

Частные апартаменты с видом на море — от 5000 ₽ в сутки, в центре дороже. В районах типа Мамайки, Адлера и за пределами центра можно найти жильё дешевле и ближе к пляжу, отмечает турист.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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