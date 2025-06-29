От «Маяка» до «Сириуса»: турист обошел все пляжи Сочи — вот список лучших

Пляжный сезон в Сочи в 2025 году стартовал особенно рано — уже в мае вода прогрелась до комфортной температуры. Несмотря на то что большая часть береговой линии галечная, выбор пляжей огромен — от диких участков до обустроенных зон с лежаками, кафе и развлечениями.
Ниже — обзор самых популярных мест отдыха на побережье от Мамайки до Сириуса с актуальными ценами и советами.
Центральный Сочи: движ, инфраструктура и высокие цены
- Пляж Ривьера считается визитной карточкой города: широкая полоса, удобные деревянные настилы, песчано-галечное покрытие, минимум волнорезов. Вход бесплатный, прокат двух шезлонгов с зонтом на 3 дня — от 5000 ₽.
- Пляж Маяк — самый развитый в плане инфраструктуры: аквапарк, детские зоны, релакс-секции. После реновации выглядит современно, но аренда шезлонгов — выше среднего.
- Приморский и Жемчужина — крупные участки с разной доступностью: первая зона преимущественно бесплатная, вторая может быть частично закрытой. На Приморском постепенно вытесняется "дикое" пространство из-за коммерции.
- Пляж Цирк в районе Светлана отличается широкой береговой линией, но узкой зоной купания. Секции пляжа разные по формату и наполнению.
Мамайка: ближе к природе, дешевле
- Ласточка — самый крупный пляж района, сочетает дикие участки и обустроенные зоны. Преимущество — широкая полоса и меньшее количество людей по сравнению с центром.
- Куба — более компактный, но удобен из-за близости к ж/д станции. Цены на жильё — ниже, чем в центре, много частных предложений.
Новый Сочи: альтернатива с элементами песчаных пляжей
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Альбатрос — один из немногих пляжей с вкраплениями песка, железная дорога далеко. Подходит для отдыха с детьми, есть душевые и кафе.
Адлер и Сириус: для семей и любителей прогулок
- Сириус (Имеретинка) — один из лучших вариантов на всём побережье. Широкие пляжи, развитая набережная, меньше волнорезов. Можно отдохнуть бесплатно или взять платные лежаки.
- Пляжи Адлера — в основном галечные, с инфраструктурой. Пляж у Мандарина подойдёт тем, кто ищет тусовочную атмосферу. Район Чайка — тише, ближе к семейному формату.
Дикие пляжи и «не для всех»
- Самые известные дикие локации — Эллинги на Малом Ахуме и берег рядом со станцией Мацеста. Здесь можно найти уединение, но инфраструктуры почти нет.
- Есть и полностью платные пляжи, например, клубы с входом от 1000 ₽ и выше. Также ряд санаториев и отелей ограничивает доступ только для своих гостей (Pullman, Swissotel и др.).
Цены в 2025 году
Шезлонг с зонтом: от 500 ₽ в сутки, в центральных пляжах — до 1000 ₽. Комплекты на несколько дней — дешевле: 3000–5000 ₽.
Частные апартаменты с видом на море — от 5000 ₽ в сутки, в центре дороже. В районах типа Мамайки, Адлера и за пределами центра можно найти жильё дешевле и ближе к пляжу, отмечает турист.