Российская империя: почему Петр отказался от звания короля

Первый император России после победы в Северной войне решил показать всему миру значимость своего государства.

В 1721 году Россия пережила важнейший исторический момент — она перестала быть просто царством и стала империей. За этим стоял сам Петр I, который решил не просто поменять титул, а поднять статус страны на новый уровень. Разбираемся, как это произошло.

Почему Петр решил стать императором?

Петр Великий был человеком, который сделал Россию независимой и уважаемой страной в Европе. В те времена титул «короля» воспринимался европейцами как что-то консервативнее и менее торжественное.

Чтобы доказать, что Россия — это не просто большая страна, а великая держава, Петр решил принять титул «императора».

В Европе император ассоциировался с высшей властью и престижем, поскольку так называли правителей Рима и других великих государств.

Победа в Северной войне — повод для перемен

Главным поводом для такого шага стала победа России в Северной войне со Швецией. Это противостояние длилось более 20 лет и завершилось подписанием Ништадтского мира.

Россия получила выход к Балтийскому морю и новым территориям — это была огромная победа, которая сделала Россию сильнейшей в Северной Европе.

Именно после этого события сенаторы и представители духовенства обратились к Петру с просьбой принять титул императора и звание «Отца Отечества». 22 октября 1721 года во время Всемирной службы в Троицком соборе Санкт-Петербурга Петр официально принял эти титулы.

Что с названием страны?

С принятием титула императора, наша страна перестала называться просто Русским царством. Теперь это была Российская империя — название, которой звучало более внушительно и подчеркивало новый статус государства, сообщает сайт Президентской библиотеки им. Ельцина.

В Европе Россию раньше часто называли «Московией», и этот титул не всегда воспринимали серьезно. А титул, а также рождение новой столицы привели к укреплению образа великой державы, равной другим империям.

Как это восприняли в Европе?

Признание нового титула на Западе случилось не сразу. Например, Пруссия, Нидерланды, Швеция и Дания, признали Петра императором почти сразу после принятия им звания. Другие, такие как Франция, Испания и особенно Польша, долго сопротивлялись и не хотели признавать повышение уровня российского монарха.

В Итоге переименование Русского царства в Российскую империю стало не просто сменой названия. Это был символ перемен. Петр Великий не просто изменил слова в документах, а заложил основу новой эпохи в истории России, когда страна начала активно влиять на ход политической обстановки и стала восприниматься как империя, а не просто царство.