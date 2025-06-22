От НКВД к ЦРУ: как советский разведчик обвел Сталина вокруг пальца

Александр Орлов — человек с загадочной судьбой. По истории его жизни можно снимать голливудский блокбастер, где переплелись интриги, предательство и бегство.

Рассказываем, кто он такой и при чем тут Сталин.

Кто такой Александр Орлов?

Родился он в 1895 году в Бобруйске в еврейской семье под именем Лев Лазаревич Фельдбин. По образованию — юрист, но судьба забросила его в самые горячие точки советской истории.

С 1920-х годов он служил в органах госбезопасности, сначала в ЧК, затем в ОГПУ и НКВД. Постепенно он стал одним из ведущих советских разведчиков, работал под разными псевдонимами, но именно имя Александр Орлов стало легендарным.

Испания — горячая точка и вершина карьеры

В 1936 году Орлова направили в Испанию, где шла гражданская война. Там он стал главным советником по безопасности и контрразведке республиканского правительства. Он организовал испанскую контрразведку.

Орлов не просто советовал, а активно руководил операциями, включая борьбу с анархистами, которые выступали против сталинской модели.

По его приказу были арестованы и расстреляны лидеры оппозиции, включая Андреса Нина, а также применялись пытки и «исчезновения».

Кроме того, Орлов организовал вывоз в СССР испанского золотого запаса — около 510 тонн золота, что стало одной из самых успешных операций советской разведки. За это его наградили орденом Ленина.

Опасность и бегство

К концу 1930-х в СССР начались массовые чистки, и Орлов понимал, что его жизнь под угрозой. В 1938 году он получил приказ приехать в Антверпен на встречу с представителем Москвы, но вместо этого сбежал в США.

Орлов прихватил с собой 60 тысяч долларов из оперативных средств. Чтобы обезопасить себя, он написал письмо Сталину и Ежову с угрозой раскрыть советскую агентуру в Америке, если с ним или его семьей что-то случится.

В США Орлов сначала жил в сложных условиях, но после смерти Сталина стал писать книги и читать лекции о репрессиях и советской разведке, сообщает сайт Народ.ру.

Его знания и опыт были востребованы, он даже сотрудничал с ЦРУ, став уважаемым экспертом. Несмотря на то, что КГБ следил за ним, Орлову удалось избежать покушений — убийство такого человека вызвало бы международный скандал и подтвердило бы его разоблачения.

Итоги жизни

Орлов прожил в изгнании около 35 лет, умер в 1973 году в Мичигане. Ему предлагали вернуться в СССР с гарантиями безопасности, но он отказался.