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От скандинавских застолий до отельных буфетов: как появилось понятие «шведский стол»

Опубликовано: 16 июня 2025 10:03
Шведский стол
От скандинавских застолий до отельных буфетов: как появилось понятие «шведский стол»
Global Look Press / Valery Lukyanov / Russian Look

Шведы называют такой формат стола «бутербродным».

Если вы хоть раз отдыхали в отеле или были на фуршете, то наверняка сталкивались с понятием «шведский стол».

Это когда на большом столе выставлено множество разных блюд, а гости сами берут то, что им нравится, и в нужном количестве. Но откуда вообще взялось это выражение и почему именно «шведский»?

Истоки традиции: скандинавские заготовки и гостеприимство

Все началось в Скандинавии — суровом северном регионе, где люди издавна заготавливали продукты с длительным сроком хранения: соленую рыбу, копченое мясо, маринады, овощи и корнеплоды.

Когда приходили гости, хозяева просто выставляли на стол эти заготовки в больших мисках и тарелках. Гости могли сами выбирать, что и сколько взять, а хозяева тем временем не тратили время на сложную сервировку и могли больше общаться с гостями.

Этот способ подачи еды назывался «бутербродный стол». Изначально он служил скорее как закуска перед основным приемом пищи, позволяя гостям перекусить и расслабиться.

Со временем ассортимент блюд расширился, и «бутербродный стол» превратился в полноценный общий стол с холодными и горячими блюдами.

Почему именно «шведский»?

Интересно, что в самой Швеции и соседних странах этот формат не называют «шведским столом». Там говорят просто «бутербродный стол». Термин «шведский стол» появился за пределами Скандинавии, в начале XX века в Америке.

В России и ряде других стран Восточной Европы термин прижился и стал обозначать именно формат самообслуживания с большим выбором блюд на общем столе.

Есть и забавная легенда, что название связано с Северной войной: якобы русские солдаты, зайдя в шведский лагерь, увидели стол, ломящийся от еды, и могли брать сколько угодно. Но это скорее красивая байка, чем исторический факт.

Как «шведский стол» стал популярным в мире

В XIX веке такой способ подачи еды стал использоваться не только в домах, но и в постоялых дворах в Европе. Его оценили за удобство и скорость обслуживания большого количества людей.

Мировую известность «шведский стол» получил в 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке, где шведский павильон представил традиционный скандинавский формат питания.

После этого концепция быстро распространилась по всему миру и стала неотъемлемой частью ресторанного и гостиничного бизнеса, сообщает сайт IXBT Live.

Сегодня «шведский стол» — это удобный формат, который позволяет гостям выбирать блюда по своему вкусу и аппетиту.

В отелях и ресторанах часто можно встретить не только холодные закуски и нарезки, но и поваров, которые на месте жарят омлеты, рыбу и другие блюда по заказу.

Так что в следующий раз, когда будете накладывать себе еду с «шведского стола», вспомните, что эта традиция — результат гостеприимства и практичности северных народов, которые умели ценить и еду, и общение.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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