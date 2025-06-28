От захолустья до нового центра: каким был Васильевский остров раньше

Модное пространство еще не так давно считалось районом с дурной славой.

Васильевский остров — самый крупный в дельте Невы и один из самых узнаваемых районов Петербурга. Сегодня его ассоциируют со Стрелкой, Кунсткамерой и зданиями Университета. Но когда-то это было лишь болото с рыбацкими деревнями.

Как всё начиналось

По переписи 1500 года, на острове уже жили новгородцы — рыбачили и возделывали пашню. Земли принадлежали посаднику Василию Селезню, откуда и пошло имя — Васильев.

Позже шведы называли его Даммархольмом, а финны — Хирвисаари, «лосиный остров». В 1704 году Пётр I подарил земли Александру Меншикову. К 1729 году за островом закрепилось нынешнее название.

Амбиции Петра: сделать Петербург Амстердамом

Пётр мечтал о морской столице по западному образцу. Он поручил архитектору Доменико Трезини превратить остров в центр Петербурга: с каналами, фасадной застройкой, административными зданиями.

Начали копать каналы, но из-за частых наводнений их быстро засыпали. Проблему усугубляла изоляция острова: до постройки мостов сюда было не добраться, особенно в ледостав. Поэтому идея переноса центра провалилась — Адмиралтейская часть оказалась практичнее.

Но остров всё же стал важнейшей частью города

На Васильевском появились здание 12 коллегий, Академия наук, Морской порт и первый в России университет. Район стал интеллектуальным ядром, где сосредоточились правительственные учреждения и научные учреждения.

Архитектурные символы

Стрелка Васильевского острова — визитная карточка Петербурга. Ростральные колонны, задуманные как маяки, зажигаются только в особые даты. Вдохновение к их проекту пришло случайно — с подноса и чашек кофе жены архитектора.

Кунсткамера — первый музей России, основанный Петром I. Чтобы заманить посетителей, царь раздавал на входе кофе и вино. А экспонаты собирались по всему миру: от редкостей до быта разных народов, отмечает АиФ.

Египетские сфинксы и магия

Университетскую набережную охраняют древнейшие скульптуры Петербурга — сфинксы, которым около 3,5 тысяч лет. Их привезли из Фив в XIX веке. Во время транспортировки случались мистические штормы и падения в воду, но скульптуры всё же заняли своё место в городе, символизируя связь Петербурга с вечностью.