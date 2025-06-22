Отдых на «Дюнах»: как нудистский пляж стал современным местом для отдыха

Недалеко от Петербурга много пляжей, и каждый из них имеет свои особенности.

Пляж «Дюны» — еще одно место для отдыха на Финском заливе в окрестностях Санкт-Петербурга. Расположен он примерно в 30 километрах от центра города, недалеко от Сестрорецка.

Название пляжа связано с расположенным рядом санаторием и гольф-клубом «Дюны» — местом с богатой историей и особой атмосферой.

История и особенности пляжа

«Дюны» — это не просто пляж, а целая рекреационная зона, которая известна с XVIII века. Раньше здесь отдыхала творческая интеллигенция и театралы, а в советское время появились пансионаты и дома отдыха.

Особенность «Дюн» — чистый, мягкий песок и живописный сосновый лес вдоль берега. Пляж расположен в устье реки Малая Сестра,.

Однако с 1960-х годов «Дюны» облюбовали нудисты. В то время натурализм в СССР был неофициальным и даже преследовался, но с 1992 года пляж получил официальный статус нудистского.

В 2008 году он попал в престижный американский каталог «1000 лучших пляжей для нудистов в мире». В жаркие дни сюда приезжало до нескольких сотен любителей отдыха без одежды.

Однако в последние годы ситуация изменилась: из-за строительства и изменений в инфраструктуре пляж лишился части своей уединенности, что вызвало конфликты и попытки ограничить нудистский отдых, передает КП.

Современное состояние и инфраструктура

За последние несколько лет пляж «Дюны» значительно преобразился. Он перестал быть «диким» и стал одним из оборудованных городских пляжей Курортного района.

Здесь появились кабинки для переодевания, туалеты, урны и скамейки. Для активного отдыха оборудованы спортивные площадки, например, для пляжного волейбола, есть детские зоны.

Особое внимание уделено благоустройству территории: появились деревянные настилы для прогулок, велопарковки, лежаки и гамаки в экостиле.

Вход на пляж бесплатный, а режим работы — круглосуточный, что удобно для тех, кто любит приходить на закат или просто полюбоваться природой в любое время дня.

Что нужно знать отдыхающим

Несмотря на благоустройство и красоту, купаться в Финском заливе здесь не рекомендуют из-за загрязнения воды. Многие предпочитают просто загорать, гулять по песку и наслаждаться сосновым лесом.

Нудистская зона на пляже сохраняется, но с 2010-х годов она стала менее заметной и более ограниченной. Тем не менее некоторые любители отдыха без одежды продолжают посещать «Дюны», хотя и не так массово, как раньше.