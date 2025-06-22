Отдых на «Дюнах»: как нудистский пляж стал современным местом для отдыха

Пляж «Дюны» — еще одно место для отдыха на Финском заливе в окрестностях Санкт-Петербурга. Расположен он примерно в 30 километрах от центра города, недалеко от Сестрорецка.
Название пляжа связано с расположенным рядом санаторием и гольф-клубом «Дюны» — местом с богатой историей и особой атмосферой.
История и особенности пляжа
«Дюны» — это не просто пляж, а целая рекреационная зона, которая известна с XVIII века. Раньше здесь отдыхала творческая интеллигенция и театралы, а в советское время появились пансионаты и дома отдыха.
Особенность «Дюн» — чистый, мягкий песок и живописный сосновый лес вдоль берега. Пляж расположен в устье реки Малая Сестра,.
Однако с 1960-х годов «Дюны» облюбовали нудисты. В то время натурализм в СССР был неофициальным и даже преследовался, но с 1992 года пляж получил официальный статус нудистского.
В 2008 году он попал в престижный американский каталог «1000 лучших пляжей для нудистов в мире». В жаркие дни сюда приезжало до нескольких сотен любителей отдыха без одежды.
Однако в последние годы ситуация изменилась: из-за строительства и изменений в инфраструктуре пляж лишился части своей уединенности, что вызвало конфликты и попытки ограничить нудистский отдых, передает КП.
Современное состояние и инфраструктура
За последние несколько лет пляж «Дюны» значительно преобразился. Он перестал быть «диким» и стал одним из оборудованных городских пляжей Курортного района.
Здесь появились кабинки для переодевания, туалеты, урны и скамейки. Для активного отдыха оборудованы спортивные площадки, например, для пляжного волейбола, есть детские зоны.
Особое внимание уделено благоустройству территории: появились деревянные настилы для прогулок, велопарковки, лежаки и гамаки в экостиле.
Вход на пляж бесплатный, а режим работы — круглосуточный, что удобно для тех, кто любит приходить на закат или просто полюбоваться природой в любое время дня.
Что нужно знать отдыхающим
Несмотря на благоустройство и красоту, купаться в Финском заливе здесь не рекомендуют из-за загрязнения воды. Многие предпочитают просто загорать, гулять по песку и наслаждаться сосновым лесом.
Нудистская зона на пляже сохраняется, но с 2010-х годов она стала менее заметной и более ограниченной. Тем не менее некоторые любители отдыха без одежды продолжают посещать «Дюны», хотя и не так массово, как раньше.