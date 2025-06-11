Места хватит всем: секретный уголок Финского залива для пляжного отдыха

Наступило лето, а это значит, что пора искать лучшие места, где можно отдохнуть у воды.

Золотой пляж в Зеленогорске — это одно из самых популярных и любимых мест отдыха у жителей Санкт-Петербурга и его окрестностей.

Если хочется провести день на свежем воздухе у воды, погулять по песку и насладиться природой Финского залива, то этот пляж точно стоит вашего внимания.

Почему Золотой пляж так популярен?

Во-первых, пляж действительно большой и просторный — это самый крупный естественный пляж на побережье Финского залива. Его протяженность позволяет найти место даже в самый загруженный летний день.

Песок здесь мягкий и приятный, хотя он, скорее, красноватый, чем золотистый, как можно подумать исходя из названия. Но именно он создает уютную атмосферу и комфортный заход в воду, что особенно важно для семей с детьми.

Удобства и инфраструктура

Золотой пляж оборудован всем необходимым для комфортного отдыха. Здесь есть удобные лежаки и шезлонги, которые можно бесплатно использовать, а в последние годы установили много зонтиков и скамеек для отдыха.

Для переодевания предусмотрены кабинки, а также биотуалеты, что значительно упрощает пребывание на пляже. В 2022 году вдоль берега восстановили исторический променад начала XX века — теперь здесь можно прогуляться по обновленным дорожкам, посидеть на новых скамейках и даже принять душ в специально оборудованных душевых кабинах.

Для детей на пляже оборудована игровая площадка с качелями и горками, что делает отдых с малышами особенно приятным. Рядом находится Зеленогорский парк с тенистыми аллеями, где можно укрыться от солнца, передает сайт KUDAGO.

Как добраться и что учесть

Пляж расположен в самом сердце Зеленогорска, рядом с Центральным городским парком культуры и отдыха. Добраться сюда можно как на электричке (от станции 10 минут пешком), так и на городском автобусе — остановка находится прямо у парка.

Особенности отдыха на Золотом пляже

Главный минус пляжа — это холодная вода Финского залива. Купаться здесь можно только в самые теплые дни, а глубина начинается не сразу, что делает пляж безопасным для детей, но иногда неудобным для взрослых, привыкших к южным морям.

Вода в заливе не такая прозрачная, как на юге России, и иногда бывает зеленой из-за цветения водорослей, но это не мешает наслаждаться прогулками и отдыхом на берегу.

Золотой пляж в Зеленогорске — отличное место для тех, кто хочет провести день на природе недалеко от Петербурга. Это не южный курорт с пальмами и бирюзовой водой, но здесь есть своя особая атмосфера: просторный песчаный берег, свежий морской воздух, удобства для семейного отдыха и красивые виды на Финский залив.

Так что собирайте плед, запасайтесь водой и отправляйтесь на Золотой пляж — место, где можно почувствовать себя на настоящем морском берегу, не уезжая далеко от города.