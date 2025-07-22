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Отпуск по-корейски: как выглядит пляжный рай Ким Чен Ына и как там отдыхают русские

Опубликовано: 22 июля 2025 09:01
Северная Корея
Отпуск по-корейски: как выглядит пляжный рай Ким Чен Ына и как там отдыхают русские
Global Look Press / Kremlin Pool

Северная Корея — это вам не Турция, а «Вонсан-Кальма» — не привычный all inclusive.

Недавно открывшийся на восточном побережье загадочной Северной Кореи пляжный курорт «мирового класса» уже принимает первых гостей.

Пока единственными иностранными туристами, которым позволено здесь отдыхать, стали россияне.

Что это за курорт

Это целый комплекс, выросший на месте бывшего военного аэродрома. Обещают, что скоро сюда будут приезжать до миллиона туристов в год.

Пока корейский «Диснейленд» доступен только нашим соотечественникам. Цель, как говорят, простая и понятная: туризм должен принести стране валюту, которой так не хватает из-за санкций.

Как там отдыхается русским?

Первая группа российских туристов, посетивших «Вонсан-Кальму», добиралась туда не самолетом, а поездом – около 10 часов в пути, но, говорят, что с комфортом.

Российских туристов впечатлило гостеприимство и радушие корейцев, а также необычный опыт путешествия в закрытую страну.

Чем можно заняться на северокорейском пляже?

Вонсан-Кальма — это не только пляж с золотистым песком и живописными горами на горизонте. Здесь есть несколько отелей разной звездности.

Из развлечений: аквапарк, парк развлечений, кинотеатр, мини-гольф и даже парашютная школа. А еще кафе, аптеки, но без навязчивой рекламы — только агитационные баннеры.

Особенности шопинга и цен

Если соберетесь туда, запасайтесь долларами. Все расчеты на курорте проходят через специальные чип-браслеты, и цены, по отзывам, не самые низкие, пишет РБК.

Например, местный 10-летний дистиллят обойдется в 48 долларов, а ужин в отеле — в 10 долларов.

Связь с домом и другие «сюрпризы»

Wi-Fi на курорте есть, но будьте готовы к тому, что российские операторы в КНДР не работают. Многие соцсети заблокированы.

Важно помнить: это не самостоятельное путешествие. Все передвижения строго контролируются, и вы будете находиться в составе организованной группы с гидом.

В общем, если вы ищете необычный отдых, где можно окунуться в другую реальность.

Это уникальный шанс совместить пляжный отдых с полным погружением в атмосферу Северной Кореи.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
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