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«Картельный беспредел»: кто наживается на пакетах в «Магните», «Дикси» и «Пятерочке»

Опубликовано: 21 июля 2025 10:32
магазины хитрят
«Картельный беспредел»: кто наживается на пакетах в «Магните», «Дикси» и «Пятерочке»
globallookpress/Maksim Konstantinov

Супермаркеты завышают цены на пакеты на 200%.

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за роста цен на пакеты в супермаркетах.

Покупатели пожаловались на рост стоимости полиэтиленовых «маечек» на кассах: за год она увеличилась на 25%.

В чем суть обвинений?

Как пишет "Коммерсантъ", речь идет о торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток» (управляются X5 Group), «Магнит» и «Дикси» (входят в одну группу).

Ассоциация заявляет о признаках ценового сговора.

В ФАС пообещали отреагировать на ситуацию, если будут выявлены нарушения.

Цена вопроса

Цена на полиэтиленовые пакеты в супермаркетах, действительно, увеличилась за год на 25%.

Кроме того, в четырех популярных торговых сетях они стали стоить одинаково — 9,99 руб., а маржа может достигать 200%.

При этом закупочная стоимость пакетов ниже. Из опроса АППСИМ следует, что в среднем она составляет от 2,5 до 3 руб. за штуку.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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