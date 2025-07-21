«Картельный беспредел»: кто наживается на пакетах в «Магните», «Дикси» и «Пятерочке»

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за роста цен на пакеты в супермаркетах.
Покупатели пожаловались на рост стоимости полиэтиленовых «маечек» на кассах: за год она увеличилась на 25%.
В чем суть обвинений?
Как пишет "Коммерсантъ", речь идет о торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток» (управляются X5 Group), «Магнит» и «Дикси» (входят в одну группу).
Ассоциация заявляет о признаках ценового сговора.
В ФАС пообещали отреагировать на ситуацию, если будут выявлены нарушения.
Цена вопроса
Цена на полиэтиленовые пакеты в супермаркетах, действительно, увеличилась за год на 25%.
Кроме того, в четырех популярных торговых сетях они стали стоить одинаково — 9,99 руб., а маржа может достигать 200%.
При этом закупочная стоимость пакетов ниже. Из опроса АППСИМ следует, что в среднем она составляет от 2,5 до 3 руб. за штуку.