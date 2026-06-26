Панорама в 1000 метров и новый зал: Эрмитаж и РЖД запускают совместный «поезд времени»

Документ о сотрудничестве подписали генеральный директор музея Михаил Пиотровский и глава РЖД Олег Белозеров.

Казалось бы, что общего у огромного музея и железной дороги? Оказывается, очень многое. На днях директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и глава РЖД Олег Белозеров подписали соглашение о дружбе.

Это значит, что нас ждет много крутых выставок, отреставрированные залы и даже «музейные» дни прямо на вокзалах, пишет "Петербургский дневник".

При чем здесь император Николай I?

Главным «связным» между поездом и искусством стал Николай I. Именно он был фанатом прогресса и настоял на строительстве первых железных дорог в России.

Но мало кто помнит, что именно этот царь сделал Эрмитаж доступным для обычных людей, а не только для свиты.

В 2026 году мы отметим сразу две важные даты: 230 лет со дня рождения Николая I и 175 лет знаменитой Николаевской железной дороге между Москвой и Петербургом. К этим событиям подготовят специальные выставки.

Что мы увидим в ближайшее время?

Сотрудничество не ограничится просто подписями на бумаге. Вот что в планах:.

Реставрация в Зимнем дворце. РЖД поможет восстановить один из залов музея.

РЖД поможет восстановить один из залов музея. Юбилей «чугунки». В 2027 году исполнится 190 лет Царскосельской железной дороге. Это была первая в стране пассажирская ветка. Ждем масштабный праздник.

Поезд длиною в километр

У Эрмитажа и железнодорожников уже есть один невероятный проект. Мало кто знает про панораму Павла Пясецкого «Великий Сибирский путь». Это гигантская акварель длиной почти в 1000 метров!

На ней художник во всех деталях нарисовал Транссиб.

РЖД помогли отреставрировать этот шедевр. Сейчас его оцифрованную версию можно увидеть в Музее железных дорог России в Петербурге.

Как сказал глава РЖД: «Только опираясь на прошлое, можно уверенно смотреть в будущее». И действительно, когда технологии встречаются с культурой, получается что-то по-настоящему стоящее.

Теперь путешествие из Петербурга в Москву или прогулка по залам Зимнего дворца станут еще интереснее.

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