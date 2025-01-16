Пайки, кора и не только: чем на самом деле питались в блокадном Ленинграде

Как выживали люди, столкнувшиеся со страшной угрозой.

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня и стала одним из самых трагических эпизодов в истории человечества. В условиях голода и постоянной угрозы жизни жители осаждённого города проявили невероятную стойкость, находя способы выжить даже в самых экстремальных условиях. Рассмотрим основные источники питания тех лет:

1. Продовольственные карточки и пайки

С началом блокады нормы выдачи продуктов начали стремительно сокращаться:

Хлеб — основа рациона. Нормы варьировались от 600 г (для военных) до 125 г (для иждивенцев и детей). К ноябрю 1941 года хлеб на 50% состоял из несъедобных добавок: целлюлозы, жмыха, обойной муки.

— основа рациона. Нормы варьировались от 600 г (для военных) до 125 г (для иждивенцев и детей). К ноябрю 1941 года хлеб на 50% состоял из несъедобных добавок: целлюлозы, жмыха, обойной муки. Сахар и крупа — 10 г сахара и 200 г крупы на человека в месяц, но часто вместо крупы выдавали жмых или совсем ничего.

— 10 г сахара и 200 г крупы на человека в месяц, но часто вместо крупы выдавали жмых или совсем ничего. Мясные пайки — хотя существовали талончики, мяса блокадники практически не получали.

2. «Голодные изобретения»

В условиях крайнего недостатка еды жители Ленинграда использовали все возможные источники для получения калорий:

Картофель из барж : топленый и выброшенный фашистами груз вылавливали, растирали и пекли лепёшки.

: топленый и выброшенный фашистами груз вылавливали, растирали и пекли лепёшки. Клей и обои : мучной или строительный клей варили, чтобы получить хоть какой-то питательный суп.

: мучной или строительный клей варили, чтобы получить хоть какой-то питательный суп. Кожаные изделия: ремни, сапоги, куртки обжигали и варили для получения желеобразной массы.

3. Рыба и другие животные

Рыбы практически не было, но иногда выдавали рыбий жир, который считался лакомством.

Собаки, кошки, крысы — животные, оставшиеся в городе, становились едой. Существуют свидетельства о кошке, которая приносила своим хозяевам пойманных мышей и крыс.

Зоопарк: несмотря на голод, животных зоопарка жители не ели, о чём свидетельствует история спасения слона и других животных.

4. Растения и деревья

В пищу шли хвоя, кора и даже внутренний слой стволов деревьев. Из хвои готовили отвар для получения витаминов.

Жители высаживали овощи даже в центре города — например, на Марсовом поле.

5. Помощь по «Дороге жизни»

С началом работы «Дороги жизни» в ноябре 1941 года в город стали поступать мука, крупы, консервированные продукты. Но объёмы поставок были ограничены, и этого едва хватало для поддержания жизни.

Итоги и уроки

Блокада Ленинграда стала символом человеческой стойкости, но также напомнила о хрупкости жизни в условиях лишений. Голод унёс жизни более 600 тысяч человек, большинство из которых умерли от истощения. Истории о том, как люди сохраняли человечность в таких обстоятельствах, вдохновляют и ужасают одновременно.

Ленинградцы выстояли, и память о тех событиях до сих пор жива в сердцах потомков.