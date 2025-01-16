Пайки, кора и не только: чем на самом деле питались в блокадном Ленинграде

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня и стала одним из самых трагических эпизодов в истории человечества. В условиях голода и постоянной угрозы жизни жители осаждённого города проявили невероятную стойкость, находя способы выжить даже в самых экстремальных условиях. Рассмотрим основные источники питания тех лет:
1. Продовольственные карточки и пайки
С началом блокады нормы выдачи продуктов начали стремительно сокращаться:
- Хлеб — основа рациона. Нормы варьировались от 600 г (для военных) до 125 г (для иждивенцев и детей). К ноябрю 1941 года хлеб на 50% состоял из несъедобных добавок: целлюлозы, жмыха, обойной муки.
- Сахар и крупа — 10 г сахара и 200 г крупы на человека в месяц, но часто вместо крупы выдавали жмых или совсем ничего.
- Мясные пайки — хотя существовали талончики, мяса блокадники практически не получали.
2. «Голодные изобретения»
В условиях крайнего недостатка еды жители Ленинграда использовали все возможные источники для получения калорий:
- Картофель из барж: топленый и выброшенный фашистами груз вылавливали, растирали и пекли лепёшки.
- Клей и обои: мучной или строительный клей варили, чтобы получить хоть какой-то питательный суп.
- Кожаные изделия: ремни, сапоги, куртки обжигали и варили для получения желеобразной массы.
3. Рыба и другие животные
- Рыбы практически не было, но иногда выдавали рыбий жир, который считался лакомством.
- Собаки, кошки, крысы — животные, оставшиеся в городе, становились едой. Существуют свидетельства о кошке, которая приносила своим хозяевам пойманных мышей и крыс.
- Зоопарк: несмотря на голод, животных зоопарка жители не ели, о чём свидетельствует история спасения слона и других животных.
4. Растения и деревья
- В пищу шли хвоя, кора и даже внутренний слой стволов деревьев. Из хвои готовили отвар для получения витаминов.
- Жители высаживали овощи даже в центре города — например, на Марсовом поле.
5. Помощь по «Дороге жизни»
С началом работы «Дороги жизни» в ноябре 1941 года в город стали поступать мука, крупы, консервированные продукты. Но объёмы поставок были ограничены, и этого едва хватало для поддержания жизни.
Итоги и уроки
Блокада Ленинграда стала символом человеческой стойкости, но также напомнила о хрупкости жизни в условиях лишений. Голод унёс жизни более 600 тысяч человек, большинство из которых умерли от истощения. Истории о том, как люди сохраняли человечность в таких обстоятельствах, вдохновляют и ужасают одновременно.
Ленинградцы выстояли, и память о тех событиях до сих пор жива в сердцах потомков.