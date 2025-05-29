Пельмешки из «Красное&Белое»: бывает ли говядина в продукте за 300 рублей

Иногда заходишь в «Красное&Белое» просто по привычке, а выходишь с сумкой продуктов, которых и не собирался брать. Именно так получилось в этот раз с героиней заметки — ничего срочно не нужно, но интересные новинки в морозильной камере всё же привлекли внимание.

Пельмени с говядиной — тонкое тесто и много начинки

Раньше брала пельмени от «Мираторга», просто потому что в этом магазине других не было. А тут на витрине — новинка с громким названием «Grandmeni».

Сначала привлекла надпись «много мяса» и «с говядиной». Цена — 299 рублей за упаковку, примерно как у знакомых брендов.

Отзывы покупателей оказались обнадёживающими: фарш вкусный, тесто тонкое, пельмени варятся без сюрпризов. Производитель — тот же, что выпускает «Бульмени», так что качество вполне предсказуемо.

Чебурек за 29 рублей — спорный, но съедобный

В морозилке рядом — ещё одна новинка: чебурек весом 90 г и ценой всего 29 рублей. Тестеры взяли один на пробу. Впечатления разделились.

Автору теста он показался вполне приемлемым — тесто плотное, но фарш чувствуется. Другому человеку вкус не понравился вовсе. Впрочем, за такую цену ждать гастрономического восторга не стоит, но для быстрой перекуски сойдёт.

Любимые мелочи — сыр, колбаски и йогурт

Сыры вроде камамбера и твёрдого с добавками беру нечасто, но они хорошо подходят для сырной тарелки. Камамбер особенно хорош тёплым — просто разогрейте его в духовке и подайте с хлебными палочками.

Особенно «Пиколини» с аджикой: 49 рублей за упаковку, вкус стабильно отличный. Йогурт «Эрмигурт» женщина купила случайно, а теперь берет его часто — вкусный, сытный, стоит около 200 рублей.

Простые продукты — кефир и яйца

Чаще всего в «КБ» покупаю кефир — он дешевле 100 рублей и очень недурен по вкусу. А ещё яйца — стоят дёшево, и всегда свежие, потому что быстро разбирают. Правда, бренды часто меняются, но разницы особой нет.