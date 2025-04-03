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Двойной удар по пенсиям: что изменится в 2026 году

3 апреля 2025 14:01
Женщина, пенсионное, деньги
Двойной удар по пенсиям: что изменится в 2026 году
globallookpress/ Alexander Legky; NGYNA

Речь идет о солидном повышении.

В 2026 году в России планируется ввести двухэтапную индексацию страховых пенсий. Кого это коснется и от чего будет зависеть размер прибавки? Агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Дважды повысят: кто в списке счастливчиков?

В 2026 году страховые пенсии проиндексируют дважды. Первая индексация пройдет в феврале, исходя из уровня инфляции за предыдущий год. Вторая запланирована на апрель и будет зависеть от поступлений в Социальный фонд России (СФР).

От чего зависит размер второй прибавки: экономика и занятость

Размер второй индексации будет напрямую зависеть от экономической обстановки в стране, уровня занятости населения и других факторов. По прогнозам экспертов, инфляция в 2026 году составит около 4–5%, а доходы Социального фонда могут вырасти на 2–3%.

Дата Основание для индексации Прогноз инфляции
1 февраля 2026 года Уровень инфляции предыдущего года Прогнозируется 4–5% в 2026 году
1 апреля 2026 года Поступления в Социальный фонд, учитывая экономическую обстановку и уровень занятости Доходы СФР могут вырасти на 2–3%

Солидарность поколений: как это работает?

Вадим Виноградов подчеркивает:

«Двухэтапная индексация пенсий станет важным шагом в развитии пенсионной системы и позволит проявиться принципу солидарности поколений, при которой рост экономики и заработных план работающих граждан приводит к увеличению пенсий пожилым».

Это значит, что чем лучше работает экономика и чем выше зарплаты работающих граждан, тем больше будут пенсии у пенсионеров.

Доплаты к пенсиям: СФР возьмет на себя региональные выплаты

Помимо индексации, с 2026 года СФР сможет назначать и выплачивать региональные доплаты к пенсиям. Это значительно накопленные пенсионные баллы (ИПК). В 2025 году требуется минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.

Индексация социальных пенсий: кому еще ждать повышения?

Индексация социальных пенсий, предназначенных для лиц без необходимого трудового стажа, инвалидов и потерявших кормильцев, запланирована с 1 апреля 2025 года в размере 14,5%.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество Пенсия
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