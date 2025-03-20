Льготы для пенсионеров: за что можно не платить и получить деньги

Разбираемся в деталях и узнаем, за что можно не платить и на что рассчитывать.

Весна — традиционное время обновлений, и для пенсионеров этот год не станет исключением. В 2025 году вступают в силу новые льготы и меры поддержки, которые помогут улучшить финансовое положение и облегчить повседневную жизнь пожилых людей.

Досрочная пенсия для медиков

Уже этой весной больше медицинских работников получат возможность выйти на досрочную пенсию. Это право сохранится у них даже после реорганизации социальных учреждений. Главное — соответствие требованиям по стажу и условиям труда.

Льготы после 80 лет

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, освобождаются от платы за капитальный ремонт жилья. Кроме того, им предусмотрена прибавка к пенсии. Также сохраняются традиционные льготы: бесплатное протезирование зубов, льготы по оплате проезда и налоговые льготы.

Доплата за иждивенцев

В 2025 году появилась еще одна важная мера поддержки — доплата за содержание иждивенцев. Ранее эту меру поддержки можно было получить только по заявлению. Теперь же выплата назначается автоматически и без каких-либо заявлений.

При этом больше нет требований к возрасту и трудоспособности ухаживающего человека.

Другие виды поддержки

Как сообщает Life, неработающие пенсионеры могут рассчитывать на компенсацию расходов на оплату проезда по территории России к месту отдыха и обратно. Предусмотрены и другие меры поддержки, включая дополнительный отпуск без сохранения зарплаты.

Имущественные вычеты по НДФЛ

Пенсионеры имеют право на получение имущественных вычетов по НДФЛ в размере произведённых расходов на покупку квартиры или дома. Размер имущественного вычета по расходам на приобретение или строительство жилья, а также вычета по расходам на уплату процентов по целевому кредиту, предоставленному для его приобретения, не может превышать соответственно двух и трёх миллионов рублей.

Важно помнить, что второй из этих налоговых вычетов может быть предоставлен в отношении только одного объекта недвижимого имущества.

Важные нюансы

Предельная сумма имущественного вычета в три миллиона рублей применяется в отношении целевых займов (кредитов), полученных начиная с 1 января 2014 года. Если вы приобрели жилье раньше, размер вычета может быть другим.

Налог на имущество

Пенсионеры, получающие пенсию в соответствии с законодательством РФ, освобождаются от уплаты налога на имущество, если имеют в собственности: жилой дом, квартиру, комнату; гараж или машино-место; помещения, используемые в качестве творческих мастерских, ателье; хозяйственные строения, площадь которых не превышает 50 кв. м.

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