Справедливая пенсия: Минтруд внедрит механизм досудебного обжалования — как это будет работать

Минтруд России разработал проект закона, который вводит с 2027 года по всей стране механизм досудебного обжалования решений о размере пенсии, призванного стать дополнительным инструментом для разрешения спорных ситуаций.

Эта инициатива направлена на упрощение процесса получения справедливой пенсии для граждан.

Зачем это нужно: урегулирование спорных вопросов без обращения в суд

«Минтруд предложил ввести институт досудебного обжалования решений о размере пенсии. Этот механизм позволит урегулировать спорные вопросы оперативно, без обращения в судебные органы. Институт досудебного регулирования предлагается внедрить с 2027 года», — говорится в комментарии пресс-службы Минтруда.

Цель — уменьшить нагрузку на суды и ускорить процесс получения пенсии для граждан.

Как это будет работать: межведомственная комиссия по реализации пенсионных прав

Согласно тексту законопроекта, заявления о несогласии с решениями об установлении или отказе в установлении страховой пенсии, о выплате этой пенсии будет рассматривать межведомственная комиссия по реализации пенсионных прав.

В ее состав войдут представители различных ведомств, что позволит более комплексно подходить к рассмотрению каждого случая.

Почему раньше приходилось идти в суд: отсутствие механизма досудебного урегулирования

Как пишет INTERFAX.RU, что после вынесения Соцфондом решения об установлении или отказе в установлении страховой пенсии в отдельных случаях возникают ситуации, связанные с несогласием гражданина с размером установленной выплаты или отказом в ее назначении. При этом у Соцфонда в настоящее время отсутствует возможность урегулирования возникающих споров в досудебном порядке.

«Социальный фонд выносит решения о назначении пенсий на основе определенных законодательством документов. Социальный фонд не имеет права делать выводы, самостоятельно устанавливать факты, имеющие значения для назначения пенсии, если требуемый документ отсутствует. В таких ситуациях гражданам, чтобы подтвердить период стажа, приходится обращаться в суд. Введение досудебного механизма урегулирования жалоб позволит ускорить принятие необходимых для граждан решений», — цитируется в сообщении министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Успешный опыт в новых регионах: апробация механизма досудебного подтверждения пенсионных прав

По словам Антона Котякова, «такой механизм досудебного подтверждения пенсионных прав через работу межведомственной комиссии уже был успешно апробирован в новых регионах».

«Теперь его планируется ввести по всей стране. Это позволит более комплексно подходить к формированию пенсионных прав», — отметил Котяков.

Больше полномочий и меньше времени: преимущества межведомственной комиссии

По информации Минтруда, «судебная практика показывает, что большинство исковых требований граждан в части назначения пенсии удовлетворяются», но в то же время «срок судебного разбирательства зачастую выходит за рамки одного года».

В то же время «межведомственная комиссия имеет больше полномочий для включения периодов в стаж, в том числе за счет подключения экспертов из ФНС, Роструда и других ведомств».

Это означает, что граждане смогут быстрее и эффективнее решать вопросы, связанные с назначением и размером пенсии. Введение механизма досудебного обжалования решений о размере пенсии — важный шаг к упрощению и повышению доступности пенсионной системы для граждан России.