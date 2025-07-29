Пенсия раньше положенного: кому повезет выйти на заслуженный отдых досрочно

Работники тяжелых и особо тяжелых производств имеют право на досрочную пенсию.
На особо тяжелых и вредных производствах женщины могут прекратить работу в 45 лет при наличии 15 лет стажа, а мужчины — в 50 лет и с 20 годами стажа.
В тяжелых отраслях промышленности женщины могут выйти на пенсию в 50 лет при стаже работы в 20 лет, а мужчины — в 55 при 25 годах работы.
Северный стаж: досрочная пенсия для жителей Крайнего Севера
Россияне, работающие на Крайнем Севере и в приравненных к нему регионах, могут снизить пенсионный возраст на пять лет при наличии нужного количества льготного и общего стажа.
Как пишет РИА Новости, мужчинам нужно отработать 15 лет на севере или 20 лет на приравненных территориях и не меньше 25 лет общего стажа.
Для женщин требования по территориальному стажу те же, но общего должно быть от 20 лет.
Многодетные матери: пенсия раньше на несколько лет
Для женщин, у которых двое или больше детей, требования по “северному” стажу ниже: 12 лет на Крайнем Севере или 17 лет в приравненных регионах, но общий стаж по-прежнему должен быть не менее 20 лет.
Для матерей, накопивших 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, возраст получения пенсии снижается в случае рождения: трех детей — до 57 лет, четырех детей — до 56 лет, пяти и более детей — до 50 лет.
Особые профессии: педагоги, медики и артисты
Медицинские работники, педагоги и люди, выступающие на сцене, также имеют право на досрочную пенсию.
Однако для этих трех категорий выплата пенсии начинается только через пять лет после момента получения требуемого стажа.
Инвалидность: досрочная пенсия при особых обстоятельствах
Причиной для досрочного выхода на пенсию могут стать и военные травмы, повлекшие инвалидность.
Инвалиды по зрению первой группы имеют право на льготу с 50 лет для мужчин и с 40 лет для женщин, а также один из родителей ребенка-инвалида.
|Категория
|Пол
|Минимальный возраст выхода на пенсию (лет)
|Требуемый стаж (лет)
|Дополнительные требования
|Особо тяжелые производства
|Женщины
|45
|15
|Работа на подземных горных, металлургии и др.
|Особо тяжелые производства
|Мужчины
|50
|20
|Тяжелые производства
|Женщины
|50
|20
|Тяжелые производства
|Мужчины
|55
|25
|Жители Крайнего Севера
|Женщины
|Пенсионный возраст снижается на 5 лет
|15 лет (Север) / 20 лет (приравненные) + общий 20
|Стаж в Крайнем Севере и общий стаж
|Жители Крайнего Севера
|Мужчины
|Пенсионный возраст снижается на 5 лет
|15 лет (Север) / 20 лет (приравненные) + общий 25
|Женщины с 2 и более детьми на Севере
|Женщины
|Пенсионный возраст снижается на 5 лет
|12 лет (Север) / 17 лет (приравненные) + общий 20
|Дети должны воспитываться минимум до 8 лет
|Многодетные матери
|Женщины
|50 (5+ детей), 56 (4 детей), 57 (3 детей)
|15 страховой стаж + 30 пенсионных баллов
|Дети должны воспитываться минимум до 8 лет; усыновление
|Медицинские работники
|Женщины/Мужчины
|(пенсия начинается через 5 лет после стажа)
|25 (село), 30 (город)
|Педагоги
|Женщины/Мужчины
|(пенсия начинается через 5 лет после стажа)
|25 преподавания
|Артисты театров
|Женщины/Мужчины
|(пенсия начинается через 5 лет после стажа)
|От 15 до 30, зависит от деятельности
|Инвалиды (1 группа по зрению)
|Мужчины
|50
|15
|Инвалиды (1 группа по зрению)
|Женщины
|40
|10
|Родители ребенка-инвалида
|Мужчины
|55
|20
|Страховой стаж
|Родители ребенка-инвалида
|Женщины
|50
|15
|Опекуны ребенка-инвалида
|Мужчины
|Максимум 55 (снижение до 5 лет)
|20
|Пенсионный возраст снижается на 1 год за каждые 1,5 года опеки
|Опекуны ребенка-инвалида
|Женщины
|Максимум 50 (снижение до 5 лет)
|15
Возможность досрочного выхода на пенсию — это важная социальная гарантия для определенных категорий граждан, чья трудовая деятельность связана с повышенными рисками, вредными условиями или особыми жизненными обстоятельствами.
Знание своих прав и условий выхода на досрочную пенсию позволяет спланировать будущее и обеспечить себе достойный уровень жизни на заслуженном отдыхе.