Пенсия раньше положенного: кому повезет выйти на заслуженный отдых досрочно

Кто в России имеет право на досрочную пенсию — полный список.

Работники тяжелых и особо тяжелых производств имеют право на досрочную пенсию.

На особо тяжелых и вредных производствах женщины могут прекратить работу в 45 лет при наличии 15 лет стажа, а мужчины — в 50 лет и с 20 годами стажа.

В тяжелых отраслях промышленности женщины могут выйти на пенсию в 50 лет при стаже работы в 20 лет, а мужчины — в 55 при 25 годах работы.

Северный стаж: досрочная пенсия для жителей Крайнего Севера

Россияне, работающие на Крайнем Севере и в приравненных к нему регионах, могут снизить пенсионный возраст на пять лет при наличии нужного количества льготного и общего стажа.

Как пишет РИА Новости, мужчинам нужно отработать 15 лет на севере или 20 лет на приравненных территориях и не меньше 25 лет общего стажа.

Для женщин требования по территориальному стажу те же, но общего должно быть от 20 лет.

Многодетные матери: пенсия раньше на несколько лет

Для женщин, у которых двое или больше детей, требования по “северному” стажу ниже: 12 лет на Крайнем Севере или 17 лет в приравненных регионах, но общий стаж по-прежнему должен быть не менее 20 лет.

Для матерей, накопивших 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, возраст получения пенсии снижается в случае рождения: трех детей — до 57 лет, четырех детей — до 56 лет, пяти и более детей — до 50 лет.

Особые профессии: педагоги, медики и артисты

Медицинские работники, педагоги и люди, выступающие на сцене, также имеют право на досрочную пенсию.

Однако для этих трех категорий выплата пенсии начинается только через пять лет после момента получения требуемого стажа.

Инвалидность: досрочная пенсия при особых обстоятельствах

Причиной для досрочного выхода на пенсию могут стать и военные травмы, повлекшие инвалидность.

Инвалиды по зрению первой группы имеют право на льготу с 50 лет для мужчин и с 40 лет для женщин, а также один из родителей ребенка-инвалида.

Категория Пол Минимальный возраст выхода на пенсию (лет) Требуемый стаж (лет) Дополнительные требования Особо тяжелые производства Женщины 45 15 Работа на подземных горных, металлургии и др. Особо тяжелые производства Мужчины 50 20 Тяжелые производства Женщины 50 20 Тяжелые производства Мужчины 55 25 Жители Крайнего Севера Женщины Пенсионный возраст снижается на 5 лет 15 лет (Север) / 20 лет (приравненные) + общий 20 Стаж в Крайнем Севере и общий стаж Жители Крайнего Севера Мужчины Пенсионный возраст снижается на 5 лет 15 лет (Север) / 20 лет (приравненные) + общий 25 Женщины с 2 и более детьми на Севере Женщины Пенсионный возраст снижается на 5 лет 12 лет (Север) / 17 лет (приравненные) + общий 20 Дети должны воспитываться минимум до 8 лет Многодетные матери Женщины 50 (5+ детей), 56 (4 детей), 57 (3 детей) 15 страховой стаж + 30 пенсионных баллов Дети должны воспитываться минимум до 8 лет; усыновление Медицинские работники Женщины/Мужчины (пенсия начинается через 5 лет после стажа) 25 (село), 30 (город) Педагоги Женщины/Мужчины (пенсия начинается через 5 лет после стажа) 25 преподавания Артисты театров Женщины/Мужчины (пенсия начинается через 5 лет после стажа) От 15 до 30, зависит от деятельности Инвалиды (1 группа по зрению) Мужчины 50 15 Инвалиды (1 группа по зрению) Женщины 40 10 Родители ребенка-инвалида Мужчины 55 20 Страховой стаж Родители ребенка-инвалида Женщины 50 15 Опекуны ребенка-инвалида Мужчины Максимум 55 (снижение до 5 лет) 20 Пенсионный возраст снижается на 1 год за каждые 1,5 года опеки Опекуны ребенка-инвалида Женщины Максимум 50 (снижение до 5 лет) 15

Возможность досрочного выхода на пенсию — это важная социальная гарантия для определенных категорий граждан, чья трудовая деятельность связана с повышенными рисками, вредными условиями или особыми жизненными обстоятельствами.

Знание своих прав и условий выхода на досрочную пенсию позволяет спланировать будущее и обеспечить себе достойный уровень жизни на заслуженном отдыхе.