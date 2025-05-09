Городовой / Общество / «Перекрёсток» отказывается от оливье на развес: в «Пятерочке» кулинария пока держится, но из последних сил
Эксклюзив
Последние новости
Дагестан — не только горы: стоит ли ехать на море в загадочный край Общество
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Истории
Категории
Общество Спорт

«Перекрёсток» отказывается от оливье на развес: в «Пятерочке» кулинария пока держится, но из последних сил

Опубликовано: 9 мая 2025 11:32
кулинария в магазине
«Перекрёсток» отказывается от оливье на развес: в «Пятерочке» кулинария пока держится, но из последних сил
Фото: Городовой.ру

Похоже, скоро офисным работникам готовить придется дома.

Не пугайтесь, если в ближайшее время вы не найдёте заветный пластиковый контейнер с винегретом или запеченую курочку на прилавке своего любимого «Перекрёстка».

Эти самые холодильники, где ещё вчера томились тазики с оливье, теперь уходят в прошлое. Руководство решило: хватит баловать публику салатами по весу — берите упакованное.

Прощай, тёплый оливье

Президент X5 Group Екатерина Лобачёва сказала прямым текстом: салаты на развес у нас больше не в моде. И правда, с точки зрения бизнеса — возни много, прибыли мало. Температуру держи, сроки соблюдай. А остатки куда? В ведро. А это, извините, списания.

Так что теперь «Перекрёсток» делает ставку на упакованные блюда. Принёс, открыл, съел — удобно и, главное, всё посчитано и расфасовано. Красота для бухгалтерии.

Но не все так категоричны

В «О’Кее», например, пока не собираются снимать с витрин салаты и пирожки. Говорят, продажи растут, особенно пицца и курица в панировке. А ещё у них нет централизованной кухни — всё жарится и тушится прямо на месте, в гипермаркетах. И покупатели вроде как довольны, и продавец может душевно рассказать, какой салатик лучше брать сегодня.

В «Ленте» тоже пока не паникуют. Там спрос на кулинарию стабильный, а продажи готовой еды и вовсе прыгнули вверх на 15%. Особенно в магазинах у дома — там народ тарится на бегу, а курица гриль бьёт все рекорды.

Кулинария vs квадратные метры

Но вот что важно: вся эта вкуснятина на развес занимает много места. Горизонтальные витрины, продавцы, тара — все влетает в копеечку. Кулинария — это, конечно, красиво и по-домашнему. Но бизнес — штука прагматичная.

Новости по теме
Такие салаты на пользу фигуре не пойдут: как не перепутать вкусное с полезным и не набрать лишние калории Такие салаты на пользу фигуре не пойдут: как не перепутать вкусное с полезным и не набрать лишние калории 29 мая 2025 21:02
Салат с витаминами, но без вкуса, гамбургер для веганов: готовая еда из «Дикси» — стоит ли своих денег Салат с витаминами, но без вкуса, гамбургер для веганов: готовая еда из «Дикси» — стоит ли своих денег 15 мая 2025 11:32
Ярко, вкусно и полезно. Два варианта салата к шашлыку от шеф-повара Ярко, вкусно и полезно. Два варианта салата к шашлыку от шеф-повара 4 мая 2025 18:01
Перекресток истории. Что скрывается под землей площади Восстания в Петербурге? Перекресток истории. Что скрывается под землей площади Восстания в Петербурге? 4 мая 2025 13:02
Не все то золото, что блестит: чем «Перекрёсток» отличается от «Пятёрочки» Не все то золото, что блестит: чем «Перекрёсток» отличается от «Пятёрочки» 27 апреля 2025 11:32
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿 4
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».