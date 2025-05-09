«Перекрёсток» отказывается от оливье на развес: в «Пятерочке» кулинария пока держится, но из последних сил

Не пугайтесь, если в ближайшее время вы не найдёте заветный пластиковый контейнер с винегретом или запеченую курочку на прилавке своего любимого «Перекрёстка».

Эти самые холодильники, где ещё вчера томились тазики с оливье, теперь уходят в прошлое. Руководство решило: хватит баловать публику салатами по весу — берите упакованное.

Прощай, тёплый оливье

Президент X5 Group Екатерина Лобачёва сказала прямым текстом: салаты на развес у нас больше не в моде. И правда, с точки зрения бизнеса — возни много, прибыли мало. Температуру держи, сроки соблюдай. А остатки куда? В ведро. А это, извините, списания.

Так что теперь «Перекрёсток» делает ставку на упакованные блюда. Принёс, открыл, съел — удобно и, главное, всё посчитано и расфасовано. Красота для бухгалтерии.

Но не все так категоричны

В «О’Кее», например, пока не собираются снимать с витрин салаты и пирожки. Говорят, продажи растут, особенно пицца и курица в панировке. А ещё у них нет централизованной кухни — всё жарится и тушится прямо на месте, в гипермаркетах. И покупатели вроде как довольны, и продавец может душевно рассказать, какой салатик лучше брать сегодня.

В «Ленте» тоже пока не паникуют. Там спрос на кулинарию стабильный, а продажи готовой еды и вовсе прыгнули вверх на 15%. Особенно в магазинах у дома — там народ тарится на бегу, а курица гриль бьёт все рекорды.

Кулинария vs квадратные метры

Но вот что важно: вся эта вкуснятина на развес занимает много места. Горизонтальные витрины, продавцы, тара — все влетает в копеечку. Кулинария — это, конечно, красиво и по-домашнему. Но бизнес — штука прагматичная.