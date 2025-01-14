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Перепланировка квартиры в Петербурге: какие изменения необходимо согласовывать

14 января 2025 20:01
Рабочий, ремонт
Перепланировка квартиры в Петербурге: какие изменения необходимо согласовывать
globallookpress/ Alexander Legky

Как могут наказать нарушителей?

В Санкт-Петербурге, как и в других регионах России, любые изменения в планировке квартиры требуют официального согласования с контролирующими органами. Даже незначительные работы, если их не оформить должным образом, могут обернуться серьезными проблемами и штрафами.

По словам управляющего партнера консалтингового бюро «Кваша и Партнеры» Дмитрий Кваша, любая перепланировка жилого помещения подлежит обязательному согласованию. Основным надзорным органом является жилищная инспекция, а регламентирующим документом – Жилищный кодекс. Не имеет значения, затрагивает ли перепланировка несущие стены или легкие перегородки, – для проведения работ необходимо получить соответствующее разрешение.

Единственным исключением является внутренний косметический ремонт, при котором планировка остается неизменной. Замена обоев, обновление напольных покрытий или другие подобные работы согласования не требуют. Однако любое изменение конфигурации помещений, даже с использованием легких конструкций, требует разрешения.

Штрафы и меры воздействия за незаконную перепланировку

За несоблюдение правил перепланировки предусмотрены серьезные штрафы. Для юридических лиц сумма штрафа может достигать 50 тысяч рублей. Кроме того, на нарушителей могут наложить дополнительные меры воздействия: запрет на выезд за границу, ограничение права на управление транспортным средством или проведение сделок с недвижимостью.

«В случае отказа предоставить доступ жилищной инспекции для проверки, нарушителю могут быть назначены повторяющиеся штрафы. Они начисляются еженедельно или ежемесячно и увеличиваются, пока доступ к помещению не будет предоставлен», — заключил эксперт.

Перепланировка квартиры в Петербурге требует внимательного соблюдения законодательных норм. Несогласованные работы могут привести к серьезным проблемам, штрафам и даже запретам. Поэтому, прежде чем начинать ремонт, важно заранее проконсультироваться со специалистами и получить необходимое разрешение, чтобы избежать неприятных последствий.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Недвижимость
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