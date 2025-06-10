Песчаные лабиринты: что скрывают Борщовские пещеры

Борщовские пещеры — это настоящее открытие Ленобласти: они красивые и немного таинственные.

Борщовские пещеры — это уникальное место в Ленинградской области, которое привлекает любителей приключений и истории. Они находятся недалеко от небольшой деревни Оредеж, на берегу Антонова озера, и представляют собой остатки старых каменоломен, где добывали белый кварцевый песок для стекольного завода.

Как появились пещеры?

В XIX веке в этих местах был открыт стекольный завод, которому нужен был чистый кварцевый песок. Его добыча велась прямо в берегах реки Оредеж, где песок лежал почти на поверхности.

Чтобы вывозить сырье, рабочие вырубали длинные ходы с высокими сводами. Так туда могли проехать лошади с телегами. Именно поэтому пещеры получились такими просторными и необычными.

Что особенного в Борщовских пещерах?

Главная особенность — форма сводов. В отличие от обычных пещер с округлыми потолками, здесь своды напоминают готические арки — острые и ланцетообразные. Такая форма появилась не случайно: песчаник, из которого вырубали пещеры, довольно рыхлый, и чтобы своды не обваливались, их сделали в виде острых арок.

Как выглядят пещеры сейчас?

Раньше общая длина ходов могла достигать 15 километров, но со временем из-за обвалов сохранилась лишь небольшая часть — несколько сотен метров. Сейчас туристам доступны отдельные пещеры с разными названиями: Двенадцатистолбовая галерея, Дикая (Готическая), Волчья и другие.

В Двенадцатистолбовой галерее можно увидеть колонны, которые напоминают опорные столбы, а над пещерами есть большая воронка — следы обрушения.

История и судьба пещер

После закрытия добычи песка в начале XX века завод прекратил работу, и пещеры стали заброшенными. В разное время их использовали по-разному: в довоенное время там прятались преступники, во время Великой Отечественной войны — партизаны. В советское время завод работал снова, но в 1990-х производство прекратилось окончательно, и пещеры постепенно разрушались.

Что можно увидеть внутри?

В пещерах до сих пор видны следы от инструментов, которыми добывали песок, а также копоть от лучин и ламп: ими пользовались в свое время рабочие. Стены представляют собой разноцветные слои песчаника — от белого до бордового и оранжевого, а также глиняные образования. Некоторые залы достигают в высоту 5–6 метров, а глубина залегания пещер — около 7–10 метров, сообщает сайт Лужского муниципального района Ленобласти.

Почему пещеры разрушаются?

Несмотря на готическую форму сводов, пещеры не очень устойчивы. Со временем многие галереи обвалились, и процесс разрушения продолжается. Это связано с особенностями песчаника и тем, что пещеры находятся близко к поверхности. Сейчас это место нуждается в бережном отношении и охране, чтобы сохранить его для будущих поколений.