В поисках идеального пляжа: какие секреты хранят прибрежные зоны Петербурга и где лучше отдыхать с детьми

В Петербурге есть множество пляжей, как популярных, так и не очень, каждый из которых предлагает свои уникальные возможности для отдыха. Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь поделилась с порталом «Городовой» своим мнением о лучших пляжах города, рассказав об их инфраструктуре, особенностях и преимуществах.

«Золотой пляж» в Зеленогорске: крупнейший пляж с развитой инфраструктурой

«В Питере есть достаточно большое количество пляжей, как популярных, так и непопулярных. Они развиваются в инфраструктурном вопросе. Например, «Золотой пляж» в Зеленогорске. Это вот один из самых больших, даже самый большой пляж, который есть на Финском заливе. Он и по продолжительности, и по ширине достаточно серьезных масштабов достигает и у него достаточно хорошая инфраструктура то есть можно там и пойти на качелях покататься и лавочки если вдруг вы пришли просто прогуляться на пляж хотите просто посидеть есть и кафе и всевозможные кабинки для переодевания детские зоны», — отметила Ансталь.

На «Золотом пляже» можно найти качели, лавочки, кафе, кабинки для переодевания и детские зоны, что делает его идеальным местом для семейного отдыха. Разнообразие предложений позволяет каждому найти себе занятие по душе.

Пляж «Ласковый»: крупнейший и благоустроенный с кафе, детскими и мангальными зонами

Можно еще рассмотреть пляж «Ласковый». Это тоже один из самых крупнейших и в целом таких благоустроенных пляжей в Санкт-Петербурге.

«Соответственно, там тоже достаточно хорошо все развито в вопросе инфраструктуры. Есть и кафешки рядом, есть и Соответственно, и детские зоны, мангальные зоны, то есть можно здесь и отдохнуть, и покупаться, и просто погулять», — сказала эксперт.

Пляж «Ласковый» — еще один крупный и благоустроенный пляж в Петербурге, где есть кафе, детские и мангальные зоны, что делает его привлекательным для разных категорий отдыхающих.

«Достаточно комфортно с детьми, потому что песочек мелкий, и все комфортно, мягко. Глубина не резкая, то есть там до глубины нужно будет пройти».

Благодаря мелкому песку и безопасной глубине пляж «Ласковый» особенно подходит для отдыха с детьми. Родители могут не беспокоиться о безопасности своих детей во время купания и игр на песке.

Пляж «Солнечный»: в топ лучших

Пляж «Солнечный» также входит в число лучших пляжей Петербурга, предлагая своим посетителям хорошие условия для отдыха у воды.

Пляж «Морские дубки»: сочетание природы и инфраструктуры

«Можно еще рассмотреть пляж «Морские дубки» он больше подходит конечно для такого отдыха — просто пойти погулять либо отдохнуть на природе. Даже несмотря на то, что там камушки есть, которые специально выложены для того, чтобы не разрушалось побережье. Можно все равно найти места для захода в воду, где будет комфортно, чтобы через камни не перелазить. И тоже совместить приятное с полезным. И на природе побыть, и в Финском заливе искупаться, если уж очень хочется. И просто прогуляться. Там также хорошо развита инфраструктура и есть и детские зоны, и кафешки, можно сапо арендовать. Если идете просто, вот у вас какие-то там праздники, шашлыки пожарить, мангальные зоны тоже есть», — отметила эксперт.

Пляж «Морские дубки» — это сочетание красивой природы и развитой инфраструктуры, где можно погулять, отдохнуть на природе, искупаться в Финском заливе и приготовить шашлыки.

Там есть различные предложения для отдыха: прогулки, купание, аренда сапов и мангальные зоны, что делает этот пляж привлекательным для разных видов активности.

Менее популярные пляжи: «Большая Ижора» — красота без развитой инфраструктуры

«Есть менее популярные пляжи, например, вот как пляж в «Большой Ижоре», казалось бы, красивое место, хороший заход и все тут замечательно, но нет такой инфраструктуры, как в других местах. Но все равно тоже у кого-то пользуется популярностью».

Пляж в Большой Ижоре отличается красивой природой и хорошим заходом в воду, однако здесь нет развитой инфраструктуры, что может быть как плюсом, так и минусом для разных отдыхающих.

Пляж «Дюны»: благоустройство и спортивные площадки

Можно также отметить пляж «Дюны».