Петербург — столица шавермы, но самую дорогую продают в Москве: по цене двух килограмм говядины

Вот за что люди платят баснословные деньги.

На Рублевке теперь можно не только встретить кортежи и дизайнерские интерьеры, но и перекусить... самой дорогой шаурмой в России. В поселке Горки открылось кафе, где за мясо в лаваше попросят от 1200 до 2100 рублей.

Базовый вариант — куриная шаурма за 1200. А если вы не ищете легких путей, заказывайте эксклюзив: рыба дорадо, соусы, огурцы и премиальный лаваш — всё в одной порции за 2100 (можно купить до двух кило говядины).

Информация об элитной закусочной появилась 21 мая в телеграм-канале «Мои Люберцы» и уже успела облететь соцсети.

Посетители — не случайные прохожие. Это либо владельцы автомобилей бизнес-класса, либо постоянные пользователи такси комфорт+. Судя по отзывам в «Яндексе», гости довольны: рейтинг заведения — 5.0 по 405 оценкам. А в отзывах пишут, что шаурма «на уровне высокой кухни» и «вкус стоит своих денег».

Для сравнения: обычная шаурма в Подмосковье и Петербурге обойдётся в 300–350 рублей. Но на Рублевке, похоже, всё иначе — даже уличная еда должна быть люксовой.