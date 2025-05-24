Городовой / Общество / Петербург — столица шавермы, но самую дорогую продают в Москве: по цене двух килограмм говядины
Эксклюзив
Последние новости
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
«Я б в депутатки пошла, пусть меня научат»: петербуржцы мечтают о пассивном доходе Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Петербург — столица шавермы, но самую дорогую продают в Москве: по цене двух килограмм говядины

Опубликовано: 24 мая 2025 18:14
шаверма
Петербург — столица шавермы, но самую дорогую продают в Москве: по цене двух килограмм говядины
Фото: Городовой.ру

Вот за что люди платят баснословные деньги.

На Рублевке теперь можно не только встретить кортежи и дизайнерские интерьеры, но и перекусить... самой дорогой шаурмой в России. В поселке Горки открылось кафе, где за мясо в лаваше попросят от 1200 до 2100 рублей.

Базовый вариант — куриная шаурма за 1200. А если вы не ищете легких путей, заказывайте эксклюзив: рыба дорадо, соусы, огурцы и премиальный лаваш — всё в одной порции за 2100 (можно купить до двух кило говядины).

Информация об элитной закусочной появилась 21 мая в телеграм-канале «Мои Люберцы» и уже успела облететь соцсети.

Посетители — не случайные прохожие. Это либо владельцы автомобилей бизнес-класса, либо постоянные пользователи такси комфорт+. Судя по отзывам в «Яндексе», гости довольны: рейтинг заведения — 5.0 по 405 оценкам. А в отзывах пишут, что шаурма «на уровне высокой кухни» и «вкус стоит своих денег».

Для сравнения: обычная шаурма в Подмосковье и Петербурге обойдётся в 300–350 рублей. Но на Рублевке, похоже, всё иначе — даже уличная еда должна быть люксовой.

Новости по теме
Рыбная колбаса и шаурма из краба: какой фастфуд продают на Камчатке Рыбная колбаса и шаурма из краба: какой фастфуд продают на Камчатке 25 мая 2025 18:01
«Пользовался детской горкой не по назначению»: кто может ответить за падение мальчика в Шушарах с детского комплекса «Пользовался детской горкой не по назначению»: кто может ответить за падение мальчика в Шушарах с детского комплекса 23 мая 2025 19:30
«Причиной может быть не ресторанная еда»: накажут ли хозяина кафе в Ленобласти, где купили еду погибшей девочке «Причиной может быть не ресторанная еда»: накажут ли хозяина кафе в Ленобласти, где купили еду погибшей девочке 16 мая 2025 13:02
«Не просто отравление»: что могло случиться с девочкой, скончавшейся после похода в кафе в Ленобласти «Не просто отравление»: что могло случиться с девочкой, скончавшейся после похода в кафе в Ленобласти 14 мая 2025 22:43
Петербург раскололся на две части, и причина в Невском: что будет с летними верандами кафе? Петербург раскололся на две части, и причина в Невском: что будет с летними верандами кафе? 4 мая 2025 10:01
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».