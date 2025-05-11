Петербург не для слабонервных: где в городе по ночам бродит Павел I и прячется зеркало Дракулы

Санкт-Петербург — это вам не просто парадные фасады и мосты на открытках. У города свой мистический второй слой — как у старого плаща: снаружи благородный, внутри затасканный и странный. Вот пять локаций, в которых натурально страшно находится ночью впечатлительным.

Особняк Брусницыных: Дракула в раме

На первый взгляд — купеческое великолепие. Но внутри есть зеркало, в которое лучше не заглядываться дольше пары секунд. По легенде, его вывезли из усыпальницы графа Дракулы (да-да, того самого), и с тех пор оно будто магнитом притягивает несчастья.

Кто в нём разглядел себя — потом, как в дурном сне, видит потустороннее. Что с ним сейчас — не знают даже самые ушлые диггеры.

Михайловский замок: император в ночной смене

Павел I так мечтал жить в замке, что поселился в нём даже после смерти. Его замок — строение с плохой кармой: в нём императора и задушили заговорщики. С тех пор, по слухам, в коридорах по ночам скрипят половицы, мигают свечи и мелькает силуэт с канделябром.

А ещё — табличка над воротами будто вторит проклятие: «Дому твоему подобает святыня господня во долготу дней» — 47 букв. На 47-м году жизни Павел был убит. Совпадение? Петербург знает: нет.

Двор духов: Рерих вызывал, так и остались

Дворик на Васильевском, размером с купе в «плацкарте», — место, где хочется выдохнуть. Тут, как утверждают, обитает не один призрак. То ли девушка, выбросившаяся из окна, то ли сами духи, которых Николай Рерих призывал из параллельных миров. Пришли, и не ушли.

Сфинксы у Невы: у них своё кладбище

Сфинксам на набережной — 3,5 тысячи лет. Их лица похожи на Аменхотепа, любителя мрачных ритуалов и колдовства с трупами. После установки у их лап, говорят, стали находить утопленников.

Сфинксы будто магнитом тянут к себе мертвецов — и при этом каждый вечер, как говорят, у них слегка меняется выражение лица. Заметно только тем, кто слишком долго смотрит. Или тем, кто уже не может отвести взгляд.

Башня грифонов: химик, алхимия и сказки на кирпичах

На Васильевском есть башня, которую уже четверть века зовут «башней грифонов». Её построил аптекарь Пель, мечтавший найти формулу счастья и вытрясти золото из ртути.

Не нашёл. Но, по легенде, оживил грифонов, чтобы те охраняли лабораторию. Правда, самих грифонов никто не видел — только расписанные кирпичи и дымовую трубу, которой приписывают сверхъестественные свойства.