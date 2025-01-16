Где живут самые пышногрудые женщины

Москва вошла в список лидеров, но и она не на первом месте.

Россия заняла шестое место среди 108 стран в рейтинге по среднему размеру груди у женщин. По данным Data Pandas, в нашей стране, как и в Польше, средний размер бюста составляет 2–3.

Первое место в рейтинге досталось Норвегии, где средний размер груди у женщин достигает 3–4. Следом идут США и Великобритания с показателем 3, замыкая тройку лидеров.

Портал «Городовой» решил не останавливаться и выяснил, какие из городов РФ могут похвастаться самыми пышногрудыми красавицами. И как оказалось, Петербург не вошел даже в топ-10, если судить по тому, какие размеры оказались самыми ходовыми.

Размер 4 — более всего востребован в Тюмени, Воронеже, Новосибирске, Казани, Москве, Перми, Волгограде, Ростове-на-Дону, Ульяновске и Саратове.

3 размер нарасхват среди дам и барышень в трех регионах — Краснодаре, Челябинске, Ижевске.

Размер 2 — второй и по популярности. Его чаще всего покупают в городах: Нижний Новгород, Тольятти, Омск, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Красноярск, Барнаул.

Размер 1, с которого начинали даже обладательница 5-7 объемов чашечек, превалирует вот тут: Иркутск и Екатеринбург.